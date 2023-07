Tariffe scolastiche a Rho, aumenti decisi dalla giunta comunale

Aumento delle tariffe per la mensa e per i servizi di pre e post scuola a Rho. Lo ha deciso la giunta comunale nel corso dell’ultima seduta. I ritocchi scatteranno a partire dall’anno scolastico 20232024. "Negli ultimi sei mesi, l’amministrazione comunale ha provveduto con proprie risorse a coprire gli aumenti dei costi senza chiedere nulla alle famiglie - dichiara l’assessore alla Scuola, Paolo Bianchi -. Ora è necessario chiedere un contributo di compartecipazione alle famiglie. Abbiamo posto attenzione ad alcuni principi: nessun bambino viene lasciato senza pasto, perché la refezione scolastica adempie a un bisogno primario e il momento della mensa è uno spazio, uno strumento di educazione e promozione della salute e inoltre incide positivamente sui processi di socializzazione migliorandone la qualità. Nelle nuove tariffe vengono ulteriormente tutelate le fasce più deboli. Chiediamo la copertura degli aumenti al 100 per cento solo alle famiglie che hanno una fascia di reddito che dovrebbe permettere la copertura, consapevoli che in ogni caso ogni aumento richiede a tutti un ulteriore sforzo economico. L’aumento richiesto peserà così da 1 a 8 euro mensili, a seconda del reddito". Sul sito del Comune sono disponibili le nuove tariffe che entreranno in vigore da settembre.

Ro.Ramp.