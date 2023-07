Tappe graduali di “convivenza responsabile”

A Casa Fa.Ro in via Mattei 39b ad Arese si può accedere attraverso i servizi sociali. Il progetto si sviluppa nell’edificio comunale consegnato nell’aprile del 2021 alla cooperativa sociale Nazaret che gestirà gli spazi per trent’anni. L’ex casetta dell’Enel è stata trasformata in una palazzina sostenibile, grazie all’utilizzo del fotovoltaico sul tetto. Non esistono barriere architettoniche: dal forno, al lavello, all’ascensore tutto è stato pensato nel dettaglio. Le rette. "Grazie al contributo di Fondazione Cariplo e all’assegnazione in comodato d’uso possiamo garantire rette a prezzo calmierato – spiega Manuela Moretti, presidente della Nazaret –. Le quote variano in base all’Isee, per i casi di bisogno è prevista una compartecipazione del Comune". Dopo un periodo di tre mesi dove i gruppi hanno sperimentato attività pomeridiane di 3 ore al giorno, dal mese scorso la permanenza comprende anche la cena, arrivando così a 5 ore di attività. "Da settembre – conclude Moretti – saranno previste le notti infra settimanali e a seguire i week end di due notti. In questa prima fase è prevista la presenza di un educatore, per accompagnare i ragazzi alla convivenza responsabile".