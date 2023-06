Tanto Milan in piazza per l’ultimo saluto L’urlo della Sud: c’è solo un presidente

di Giambattista Anastasio

Un coro a scandire tutti i momenti più importanti della cerimonia funebre: "Un presidente, c’è solo un presidente!". A intonarlo i suoi tifosi, mentre sventolano sopra le loro teste gli enormi bandieroni che si vedono ogni maledetto weekend in Curva Sud, a San Siro. Si scrive "tifo", si legge "eterna riconoscenza", che piaccia o no. Sì, perché Silvio Berlusconi è stato il presidente di calcio più vincente di sempre. E ha vinto tutto con un’unica squadra: il Milan. C’era tanto rossonero, ieri pomeriggio, in piazza Duomo, per i suoi funerali. E tanti rossoneri. Di ieri e di oggi. Arrigo Sacchi, l’alleantore del primo scudetto e della prima Coppa dei Campioni dell’era Berlusconi, Franco Baresi, lo storico capitano del quale la società ha deciso di ritirare la maglia, la numero 6, perché nessuno la potesse più indossare: quel numero e il suo cognome anche ieri campeggiavano su uno dei bandieroni portati in Duomo dai tifosi. Quindi Daniele Massaro, un uomo soprannominato "Provvidenza" per il peso dei suoi gol, e, an cora il metronomo Demetrio Albertini, il fantasista croato Zvonimir “Zorro“ Boban, particolarmente legato al 16esimo scudetto del Milan perché pare sia stato proprio Berlusconi, nella stagione ’98-’99 a convincere l’allora allenatore Alberto Zaccheroni a schierarlo dietro delle due punte. Amato da Berlusconi, anzi amatissimo, Dejan Savicevic, un altro fantasista, montenegrino stavolta, soprannominaton “Il Genio“: "Silvio mi proteggeva anche troppo", ha avuto modo di dichiarare. Avanti con Giovannini Stroppa e Filippo Galli, due certezze del Milan di Arrigo Sacchi. E Superpippo Inzaghi, l’eroe di Atene 2007: sua la doppietta che regalò al Milan la sua settima Coppa dei Campioni. Poi Massimiliano Allegri, l’allenatore del 18esimo scudetto. E due grandi dirigenti della storia milanista. Adriano Galliani e Ariedo Braida. Accanto a loro Paolo Scaroni e Giorgio Furlani, nell’ordine attuali presidente e amministratore delegato del Diavolo. Presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha ricordato così Berlusconi: "Per il nostro mondo è stato un grandissimo uomo di sport. Sono andato a controllare i trofei che ha vinto, quasi uno l’anno, tredici internazionali. Poi, e questo in pochi lo ricordano, ha creato una polisportiva modello Real Madrid e Barcellona, ma quelle sono cooperative di soci, mentre lì c’era un azionista mecenate, la sua fu un’idea lungimirante con tante discipline sportive, vuol dire che era un grande appassionato, il mondo dello sport gli è molto riconoscente. Hanno voluto esserci anche ll’ex presidente di Coni e Figc, Franco Carraro, il numero uno della Lega Calcio, Lorenzo Casini. In ritardo, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a causa di un guasto all’aereo proveniente da Miami. All’interno del Duomo poi erano presenti delegazioni di diverse squadre della Serie: Urbano Cairo, numero uno del Torino, Claudio Lotito ad Aurelio De Laurentiis, i presidenti di Lazio e Napoli e i massimi dirigenti dell’Inter: il presidente Steven Zhang e l’amministratore delegato Beppe Marotta.