Tangenzialina a Sant’Agata Residenti chiamati a votare Urne chiuse, vincono i "no"

di Monica Autunno

Tangenzialina nella frazione di Sant’Agata nel nuovo Pgt, consultazione finita, e vince, oltre all’astensionismo, il "no". I numeri direttamente dal Comune, che aveva promosso il sondaggio nella frazione nelle settimane scorse: 163 votanti, 73 "si", 84 "no", sei schede bianche. Un’adesione all’iniziativa di coinvolgimento oggettivamente scarsa, "ringraziamo comunque tutti i cittadini che hanno espresso il parere". Nessun mandato dunque, ad oggi, ad inserire nel Pgt di prossima stesura la previsione di una strada di circonvallazione a est dell’abitato, che porterebbe il traffico fuori dall’asse di via XXV aprile.

Finito al centro delle polemiche negli ultimi mesi per una sperimentazione viabilistica di nuovi sensi unici di cui molti cittadini chiedono la revisione. Un dato curioso: la chiusura del "referendum" promosso a Sant’Agata coincide proprio con la prima presentazione delle linee guida della futura variante al Pgt: prima presentazione ieri sera in commissione urbanistica, seconda, pubblica, questa sera. Torniamo al voto. Della raccolta schede si erano occupati, nelle scorse settimane, il consigliere delegato alla viabilità Gaetano Greco e l’assessore a Frazioni e decentramento Fabio Varisco. Il quesito, uno solo: inserire o meno un’ipotesi di tangenziale a Sant’Agata sul nuovo piano di governo del territorio. "Questo e niente altro - aveva chiarito Greco - e deve essere sottolineato. Non è un si o un no a una tangenziale: ma all’inserimento di un’ipotesi di tracciato sul documento urbanistico". I voti sono stati raccolti ai banchetti, dal mercato al sagrato della chiesa, in Comune e al mulino Dugnani. Votazione rigorosamente riservata ai santagatesi. Su questo aspre polemiche. Così come sulla richiesta di un parere in presenza di un’ipotesi e di un disegno, e non di una bozza di progetto. Sia come sia, eccoci al traguardo. "Ringraziamo tutti i cittadini - così, in una nota conclusiva, lo stesso Gaetano Greco e la sindaca Elisa Balconi - che hanno collaborato dando la loro opinione su un tema così importante". Ua chiosa sul risultato. "Il fatto che ci sia così poca differenza tra favorevoli e contrari testimonia che il tema sia molto sentito".