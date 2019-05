Milano, 7 maggio 2019 - I carabinieri di Monza e la Guardia di Finanza di Varese stanno eseguendo in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali operativi tra Milano e Varese costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori, accusati a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso, corruzione e turbata libertà degli incanti, finalizzati alla spartizione e all'aggiudicazione di appalti pubblici. Tra gli arrestati, spiccano i nomi di Pietro Tatarella, candidato di Forza Italia alle Europee del prossimo 26 maggio, e del sottosegretario forzista della Regione Lombardia, Fabio Altitonante.

PIETRO TATARELLA - Trentasei anni, origini pugliesi ma cresciuto a Milano, nel quartiere di Baggio, Pietro Tatarella è considerato uno degli enfant prodige di Forza Italia in Lombardia. La sua carriera politica parte dal basso, attraversando tutti i gradini del cursus honorum: partito dal consiglio di zona 7 a Milano, si e' candidato in consiglio comunale a soli 22 anni. Durante la permanenza a Palazzo Marino e' stato per un periodo capogruppo azzurro in consiglio comunale, nel 2014 dopo una spaccatura all'interno del gruppo, che aveva sfiduciato il predecessore, Fabrizio De Pasquale. I due hanno continuato a sedere nei banchi dell'aula milanese anche nell'ultima legislatura, dopo le elezioni del 2015, che hanno portato all'elezione del sindaco Giuseppe Sala. De Pasquale e' tornato quindi al posto di capogruppo, scalzando il giovane consigliere, che si e' candidato quest'anno alle elezioni europee. Anche la corsa per Strasburgo del giovane politico milanese e' stata discussa: rumors politici hanno raccontato di dissapori con la numero uno di Forza Italia in Lombardia, Mariastella Gelmini, che si sarebbero poi sanati con il via libera alla candidatura. La riconciliazione con Gelmini era comunque gia' arrivata in autunno quando a Tatarella, nominato vice coordinatore regionale, era stata affidata l'organizzazione della mobilitazione regionale contro il governo gialloverde.

FABIO ALTITONANTE - Anche Fabio Altitonante, nato nel 1974 a Teramo e vissuto in Abruzzo prima di trasferirsi a Milano, è stato consigliere comunale di Milano, eletto nel 2006, e successivamente, dal 2009, assessore della Provincia di Milano con deleghe a territorio, infrastrutture, casa e acqua pubblica. Nato a Teramo 45 anni fa, laureato in Ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, libero professionista esperto in certificazione di qualita' energetica e aziendale, la sua carriere politica e' decollata in Regione. Nel 2013 e' stato eletto consigliere regionale della Lombardia ed e' stato componente delle Commissioni Territorio e Infrastrutture, Sanita' e Politiche sociale e Ambiente e protezione civile. Da giugno 2013 alla meta' del 2015 ha fatto parte del Consiglio di sorveglianza di Infrastrutture Lombarde spa e nello stesso anno e' stato nominato coordinatore di Forza Italia a Milano. A marzo 2018, Altitonante e' stato rieletto in Regione Lombardia, il governatore Fontana lo ha scelto per la sua giunta come sottosegretario alla Rigenerazione e sviluppo area Expo, l'Area Mind: uno spazio di un milione di metri quadrati che dovra' ospitare un polo delle scienze della vita, con un centro di ricerca, Human Technopole, le facolta' scientifiche dell'Universita' Statale e un'ala dell'ospedale Galeazzi di Milano. Una delega importante quella affidata all'ingegnere 45enne di Forza Italia, che tuttavia prima delle elezioni era dato per sicuro a ricoprire un posto di assessore, poi sfumato vista l'affermazione della Lega. Delega comunque pesante considerando gli stanziamenti attuali superano i 600 milioni di euro da parte di privati e che il 40 per cento della societa' che gestira' l'area appartiene al ministero dell'Economia, ma l'altro 42 per cento e' suddiviso tra Regione Lombardia e Comune di Milano. Nella scorsa legislatura guidata da Roberto Maroni, Altitonante e' stato componente delle Commissioni Territorio e Infrastrutture, Sanita' e Politiche sociali e Ambiente e protezione civile a Palazzo Pirelli.

DIEGO SOZZANI - Tra i nomi emersi nell'inchiesta c'è anche quello del deputato novarese di Forza Itala, Diego Sozzani. Eletto alla Camera il 4 marzo 2018 il 59enne Sozzani nelle fila di Forza Italia, di cui e' anche responsabile Trasporti (vista la sua laurea in Ingegneria), a Montecitorio fa parte della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. Ha cominciato a fare politica a Novara, dove dal 1988 al 1992 e' stato consigliere comunale e nel 2003 e' stato nominato assessore all'Urbanistica. Inoltre, nel 2006, e' diventato presidente del Centro Intermodale Merci. Dal 2009 al 2014 e' stato presidente della Provincia di Novara. Nel maggio 2014 e' stato eletto nel Consiglio regionale del Piemonte, nella circoscrizione di Novara con 3.038 voti di preferenza. Poi il salto a Roma.