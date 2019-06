Milano, 1 giugno 2019 - Ha rinunciato all’udienza sull’istanza di revoca della misura cautelare, il consigliere lombardo di FI Fabio Altitonante, attualemnte ai domiciliari con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito nella maxi inchiesta della Dda milanese sul sistema di mazzette, appalti truccati e nomine pilotate. Il legale del politico di Forza Italia, l’avvocato Vinicio Nardo, ha spiegato che la rinuncia a discutere l’istanza davanti ai giudici è dovuta ad un motivo «tattico» e di pura «strategia difensiva», anche perché «non abbiamo visto una corretta attività di discovery degli atti che consenta una vera parità tra le parti». Nardo si rifrisce al fatto che la Procura, come per le altre istanze rivolte al Riesame di altre difese, ha depositato solo all’ultimo alcuni atti che la difesa, dunque, ha potuto vedere soltanto ieri, giorno della prevista discussione in udienza. Un tempo non ritenuto sufficiente dagli avvocati.

Altitonante si era già difeso dalle accuse davanti al gip, che poi ha bocciato una prima richiesta di scarcerazione, spiegando che quello che viene contestato dai pm come un finanziamento illecito da 25mila euro «è in realtà un finanziamento regolare e dichiarato, ma non per me, per la campagna elettorale di Pietro Tatarella», altro esponente di FI finito in carcere. Altitonante ha sostenuto che quei soldi, versati dall’imprenditore Daniele D’Alfonso, anche lui arrestato nell’inchiesta, sarebbero stati dichiarati nella campagna elettorale per le Politiche dello scorso anno di Tatarella, suo «mandatario elettorale». Con quei soldi, Tatarella avrebbe organizzato un evento di comici e avrebbe fatto anche un volantino nel quale, oltre al voto per lui, promuoveva anche Altitonante, che in quel momento era candidato alle Regionali. Altitonante è accusato di corruzione per aver ricevuto da D’Alfonso 20mila euro (una parte degli stessi 25mila euro contestati anche come finanziamento) «al fine di far ottenere il rilascio del permesso a costruire relativamente ad un immobile di proprietà della moglie di un manager coinvolto nell’indagine. Altitonante ha sostenuto, però, che non avrebbe fatto alcuna pressione per quella pratica edilizia.

Anche Mauro Tolbar, ritenuto nell’indagine un presunto collettore di tangenti, ha rinunciato al Riesame, così come un altro indagato (Erminio Santi), mentre dovrebbe tenersi l’udienza per Gianluca Quartesan, componente della commissione paesaggio del Comune di Gallarate. Resta ai domiciliari l’avvocato Carmine Gorrasi, nominato coordinatore provinciale di Forza Italia a Varese lo scorso 4 maggio e tre giorni dopo arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Dda milanese. La decisione del Riesame ha respinto la richiesta di revoca della misura cautelare firmata dal gip Raffaella Mascarino. Stessa decisione anche per un altro avvocato, Stefano Besani, e per Antonio Capristo e Massimo Viganò, il primo amministratore delegato della NewLisi e il secondo ritenuto intermediario di una retrocessione di denaro legato a un appalto per la realizzazione di un impianto di essiccazione dei fanghi. Anche loro restano ai domiciliari. Quanto a Maria Rosaria Coccia, tecnico del comune di Milano, il Tribunale della Libertà, rigettando la sua istanza, ha confermato la misura dell’obbligo di firma.