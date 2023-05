Tamunga, John Gotti e i fucili dal Pakistan "400 sono già pronti"

Rocco Morabito non ha mai smesso. Appena è tornato in libertà, ha ricominciato a trafficare cocaina. E non solo. La storia recente di "’U Tamunga", il narcotrafficante che negli anni Novanta inondava di droga la Milano da bere, sta tutta nell’ordinanza di custodia cautelare del gip del Tribunale Reggio Calabria Claudio Treglia, che ieri mattina i carabinieri del Ros hanno recapitato al cinquantaseienne nel carcere di Sulmona. Dalle chat della piattaforma SkyEcc, bucata dagli investigatori due anni fa, viene fuori che nel giro di due anni il boss di Africo ha movimentato decine di quintali di "bianca" sull’asse Brasile-Italia, anche se in quattro occasioni le partite di stupefacenti, stivate nelle navi, non sono arrivate a destinazione al porto di Gioia Tauro.

Nel 2020, l’organizzazione che faceva capo a "’U Tamunga" stringe un patto di ferro con due trafficanti serbi, chiamati rispettivamente "John Gotti" e "Don Cale", per acquistare mezzo quintale di coca a 26mila euro al chilo. I dialoghi di quei giorni ricostruiscono movimenti e ruoli degli indagati: "John Gotti" fa base in Sudamerica, "Don Cale" gestisce gli affari a Milano. L’uomo di Morabito all’ombra della Madonnina è Pietro Fotia, che, insieme a Leone Bruzzaniti, si occupa di recuperare il carico nell’Adriatico (al largo del porto di Monfalcone) e di reperire il "chimico" che lavorerà la sostanza grezza per "la successiva commercializzazione". I serbi sono ambiziosi: il 26 agosto, propongono al gruppo di Africo di mettersi insieme per importare una tonnellata di "neve"; due giorni dopo, si spingono oltre, parlando di 700 chili da San Paolo e 4mila da Bogotà. La banda balcanica ha contatti importanti sì, ma deve sempre passare da Morabito e soci: "Loro non ci dicono a noi da dove fare, siamo noi che gli diciamo “abbiamo merce lì!!!” E costa x"). I metodi, però, sono spicci come quelli dei calabresi. Succede, ad esempio, che per un debito non saldato "John Gotti" decida di assoldare un killer per far fuori Fotia: servirà tutto il carisma del "Tamunga" per far rientrare il progetto omicida.

Non solo droga, si diceva. Gli atti dell’indagine della Dda di Reggio Calabria parlano pure di un traffico d’armi: in sostanza, i complici di Morabito entrano in contatto con il Pakistan per procurare kalashnikov a una gang di guerriglieri brasiliani che fa capo a tali "Flamengo" e "Poseidon". Le foto scambiate via chat mostrano i fucili d’assalto: "400 sono già pronti – assicura Fotia –. Armi grandi. Hanno tanti tipi... sono qui con loro...".

Nicola Palma