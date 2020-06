Milano, 9 giugno 2020 - L’”ufficio tamponi” è al pianterreno del 19 di corso Italia, quartier generale dell’Ats Metropolitana competente per 3,5 milioni di milanesi e lodigiani, di cui 26.939, a ieri, risultati positivi al coronavirus, compresi i cinquemila che ne sono morti. Un sistema di sorveglianza da oltre 22mila conclamati in tutta la pandemia e quasi altrettanti sospetti, ma al call center basta una stanza perché otto su dieci delle persone che smaltiscono quattro-cinquecento telefonate al giorno sono in telelavoro. Sono funzionari, impiegati, medici e assistenti sanitari che si sono messi a disposizione per quel che serviva, come hanno fatto oculisti, ginecologi e altri specialisti negli ospedali.

Le nuove regole di sorveglianza, varate un mese fa dalla Regione, prevedono "tre linee" per i tamponi, spiega il direttore generale dell’Ats Walter Bergamaschi, di cui due gestite telefonicamente da qui (la terza, relativa ai test sierologici, è in carico al call center della Regione). La prima sono le “code di guarigione” dei conclamati. La fotografia al 4 giugno ne registra 22.123 tra Milano e Lodi, di cui 14.957 già “liberati” dall’isolamento domiciliare con un doppio tampone negativo. Degli altri 7.166, 3.075 sono ricoverati nelle Rsa, 529 non erano pronti (il test va fatto dopo 15 giorni dalla fine dei sintomi), 270 avevano un appuntamento. Erano dunque 3.292 (825 già dimessi da un ospedale) i “sospesi“ in attesa dell’esame per uscire di casa, problema rappresentato con racconti virali sui social e oggetto di una diffida inviata ieri da Medicina democratica alla Regione.

"I nostri sforzi sono concentrati su queste persone", chiarisce il dg Bergamaschi. Circa il 15%, rispetto al totale dei contagiati nell’Ats, ma solo 690 risultavano non aver ricevuto nemmeno un tentativo di chiamata giovedì scorso; ieri erano scesi a 553. Al 4 giugno 248 persone risultavano da richiamare perché non avevano potuto fissare subito un tampone; 175 non avevano risposto, 381 avevano un numero inesatto (in questi casi l’Ats contatta il medico di base), e c’erano 973 casi in verifica (situazioni varie, ad esempio chi sostiene di aver già fatto il tampone). L’altra linea dell’ufficio tamponi sono i “sospetti”, che hanno avuto sintomi simil-Covid dopo l’11 maggio e i loro contatti segnalati dai medici del territorio: su 4.648 segnalazioni valide al 4 giugno, 2.703 risultavano evase, 1.338 in attesa dell’esito, 321 con tampone prenotato e 286 “sospese”. Anche qui per varie ragioni; ad esempio in 86 hanno rifiutato il tampone (in questi casi si inizia ad attivare il medico di base per convincerli), 8 sono state ricoverate, 21 hanno chiesto di rinviare, 105 non hanno risposto e di 43 il numero è inesatto.

Dei circa 320 tamponi che l’Ats prenota ogni giorno, circa 250 sono per “sospetti” segnalati dai medici di base. L’interfaccia è semplice, si può inserire un caso o riaprirne uno chiuso; il call center vede l’elenco delle persone da chiamare in giornata (in poche ore le abbiamo viste scendere da 183 a 119) e può prenotare l’appuntamento scegliendo luogo e orario con l’utente. Il software, spiega Bergamaschi, è stato creato da un programmatore dell’Ats, "perché non esisteva: nessuna struttura di Malattie infettive al mondo era preparata a gestire cinquantamila tra conclamati e sospetti". Con dati che all’inizio arrivavano da ospedali assaltati da malati gravi. Anche adesso un piccolo errore di caricamento richiede tempo e lavoro per essere recuperato. "Si può sempre migliorare – osserva Bergamaschi –, ad esempio con un canale per la segnalazione di anomalie da parte dei cittadini, oltre al numero dedicato che è a disposizione dei medici di base".