Tamponamento fra tram Dieci feriti nello scontro

di Federica Zaniboni

Paura nel pomeriggio in largo Boccioni a Milano, zona Quarto Oggiaro, dove un tamponamento fra due tram ha coinvolto una decina di passeggeri. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17 di ieri, quando il mezzo della linea 1, che aveva arrestato la corsa alla fermata, è stato urtato dal 12 in arrivo. Sono state almeno dieci le persone a bordo dei mezzi che sono cadute in seguito all’impatto e sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118 per valutare le condizioni dei viaggiatori. Quattro ambulanze e un’automedica sono partite in codice giallo e arrivate nella zona nel giro di pochi minuti.

Nessun ferito grave, fortunatamente, ma solo un brutto spavento che si è concluso con il trasporto in ospedale, per accertamenti, di 9 persone, dopo che una ha rifiutato di essere accompagnata al pronto soccorso. Di un’età compresa fra i 13 e i 52 anni, i passeggeri caduti, tutti in codice verde, sono stati divisi tra gli ospedali Sacco, Galeazzi e San Carlo, ma nessuno avrebbe riportato conseguenze particolarmente serie. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica del tamponamento. La circolazione dei mezzi pubblici in largo Boccioni è rimasta interrotta per circa un’ora, durante la quale Atm ha messo a disposizione bus sostitutivi tra piazzale Santorre di Santarosa e il capolinea di Roserio. Intorno alle 18, il traffico è ripreso regolarmente.

Risale a inizio luglio l’ultimo incidente che aveva coinvolto un tram, in quel caso della linea 15. Il mezzo era deragliato in piazza Abbiategrasso, finendo per schiantarsi contro un albero. Il bilancio era di sei feriti, tra passeggeri e macchinista, ma anche quella volta fortunatamente non c’erano pazienti in condizioni gravi.