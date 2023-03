Talenti al femminile Ecco i progetti

Talenti al femminile e una strada ancora lunga da percorrere per avvicinare le donne alle discipline scientifiche. Una testimonianza, nella Giornata della donna, è quella di Olimpia Merlo (nella foto), che dopo la laurea in Economia e 8 anni Cisco è entrata nel 2016 in Amazon Web Services e oggi ricopre il ruolo di Head of partner development per l’Italia. "Ormai sono nel mondo della tecnologia da oltre 15 anni – spiega – ho deciso di impegnarmi personalmente con il programma AWS GetIT, che cerca di avvicinare giovani donne alle discipline scientifiche. Credo che la vera inclusione si possa realizzare esclusivamente attraverso azioni concrete". Una ricetta per ridurre il divario di genere: quasi una donna lavoratrice su due, secondo un’indagine realizzata da Swg per Amazon, si dichiara sistematicamente meno soddisfatta della propria posizione professionale ma anche della corrispondenza tra posizione e competenze. Sono dedicati anche a un pubblico femminile gli appuntamenti all’Afolmet Red Point, lo spazio dedicato a lavoro e formazione di Afol Metropolitana all’interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone. Domani, dalle 10 alle 16.30, c’è la sesta edizione di “Seize the Summer with EURES 2023“, la fiera virtuale dedicata al turismo. Martedì 14, dalle 14.30, si tiene un workshop dedicato ai giovani. Giovedì 16, dalle 14 alle 16, è in agenda il recruiting della cooperativa Koinè. Sarà possibile candidarsi alle ricerche aperte per le posizioni di assistente sociale, educatore nidi e domiciliari ed educatore ambientale.

Per info su iniziative e offerte di lavoro: www.afolmet.it

Andrea Gianni