Taglio del nastro per la casa dell’acqua

Con una festa di quartiere, è stata inaugurata a Cologno Sud la nuova casa dell’acqua, installata dal Gruppo Cap Holding in collaborazione con il Comune. Si tratta della terza struttura in città, dopo quelle di Cologno Centro e di San Maurizio, e chiude un percorso iniziato anni fa. In via Papa Giovanni XXIII, vicino al parco Olof Palme, il servizio pubblico garantirà l’erogazione di acqua proprio nella zona più popolata della città. Il servizio è gratuito per l’acqua non gassata, solo per l’acqua frizzante (12 litri a settimana a persona) servirà la tessera sanitaria per essere riconosciuti come residenti. La.La.