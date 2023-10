Tagli al call center Milano: mille euro lordi per andare via

La procedura di licenziamento collettivo per 30 persone era stata aperta ad agosto, con una doccia fredda durante le vacanze. Durante le trattative, poi, l’azienda aveva messo sul tavolo un incentivo all’esodo bollato come "irricevibile" da dipendenti e sindacati: mille euro lorde, in cambio della non opposizione al licenziamento. Una protesta che coinvolge la sede milanese di Convertica, contact center fondato nel 1986 che offre servizi ad aziende. Nei giorni scorsi i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil hanno proclamato lo sciopero, organizzando un presidio davanti alla sede della Regione. "L’azienda – si legge in una nota sindacale – continua a non essere regolare con il pagamento degli stipendi. Le lavoratrici e i lavoratori chiedono rispetto per la loro professionalità".

A.G.