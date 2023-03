Svolta improvvisa Gravissimo anziano ciclista

di Nicola Palma e Marianna Vazzana

MILANO

Ancora un grave incidente in bicicletta in questo terribile inizio di 2023. Qualche minuto dopo le 16 di ieri, un ciclista di 83 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un’auto: l’anziano è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, dove si trova tuttora ricoverato in condizioni preoccupanti. Secondo la prima ricostruzione degli agenti del Radiomobile della polizia locale, la bici e la macchina stavano percorrendo viale dell’Innovazione nella stessa direzione: all’improvviso, il ciclista avrebbe cambiato corsia all’altezza dell’incrocio con via Stella Bianca, cogliendo di sorpresa l’automobilista, che non è riuscito a evitare l’impatto. L’ottantatreenne è rimasto incastrato con la sua bicicletta sotto l’auto, che l’ha trascinato per alcuni metri prima di arrestare la sua corsa.

L’anziano è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in condizioni gravissime in ospedale; poco dopo, i ghisa hanno avvisato i figli di quanto accaduto al loro genitore. L’episodio di ieri ha fatto subito tornare alla mente la tragica fine di Veronica Francesca D’Incà, la mamma trentottenne uccisa il primo febbraio da un furgone di una ditta di traslochi mentre si trovava in sella alla sua bici all’incrocio tra piazzale Loreto e viale Brianza: alla ripartenza al semaforo, la donna era stata travolta dal mezzo pesante e non aveva avuto scampo.