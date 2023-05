Svolta alle vendite Via al corso gratuito

Due lezioni per imprimere una svolta alle vendite e traghettare i negozi dietro l’angolo di casa nelle vetrine virtuali sui social. L’assessore alla partita Paola Colombo aveva promesso concretezza e mantiene la parola: a Cernusco arriva il primo corso di formazione gratuito per esercenti finanziato dal neonato Distretto del Commercio. Primo appuntamento il 15 maggio, secondo, il 22, tre ore ogni volta, dalle 14 alle 17, nella sala conferenze della biblioteca. Una full immersione per cogliere opportunità preziose. Il taglio è pratico sono previste esercitazioni per permettere ai titolari di partire subito con un piano di comunicazione in rete. Obiettivo, integrare le vendite tradizionali con quella digitali "senza inseguire trend e mode ma identificando funzioni fondamentali per mettere a reddito la presenza su Facebook o Instagram", spiega il Comune. Per partecipare bisogna spedire una e-mail a [email protected] indicando il nome dell’attività e del proprietario e i recapiti. Possono entrare in aula anche soci, collaboratori, o dipendenti. L’iniziativa arriva subito dopo il nuovo bando per sostenere le spese per il rinnovo delle 300 attività di casa, un’iniezione di liquidità da 200mila euro. Bar.Cal.