Svelata la targa degli studenti "La mafia c’è, combattiamola"

di Roberta Rampini

Esempio concreto di bene sequestrato e confiscato alla criminalità organizzata, valorizzato attraverso una gestione partecipata. È il Parco della Legalità di via San Bernardo a Rho, dove ieri mattina è stata inaugurata dal sindaco Andrea Orlandi la nuova targa posta all’ingresso, voluta e disegnata dalle scuole. Progettato in collaborazione con gli studenti del liceo Majorana, finanziato nell’ambito del Bilancio Partecipativo 2018 e inaugurato nell’ottobre 2020, il Parco è stato la tappa di un percorso verso la legalità iniziato martedì a Milano con la partecipazione di studenti e amministratori comunali alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie da Libera e Avviso Pubblico e che si concluderà sabato 25 marzo alle ore 21 al teatro civico Roberto de Silva con lo spettacolo "Pi Amuri - Ballata per fiori innamorati", storie di donne contro le mafie, a cura de La compagnia del Bivacco. Ieri mattina i protagonisti sono stati gli studenti del liceo Majorana, dell’istituto tecnico Mattei, dell’Itis Cannizzaro, del liceo classico Rebora che coordinati dai docenti referenti per la legalità e dalla presidente della Commissione consigliare legalità e antimafia Clelia La Palomenta, hanno proposto testimonianze e storie di mafia e dedicato altri tre alberi a vittime innocenti: don Pino Puglisi; Vittorio Maglione, ucciso a soli 13 anni, e Rosalia Pipitone, morta a 25 anni. Presente anche Salvatore Borsellino, fratello del giudici ucciso in via D’Amelio che ha chiesto al Comune di realizzare una targa da posizionare vicino a quella dedicata a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone con i nomi della scorta. L’assessore alla Legalità Nicola Violante si è impegnato a fare in modo che questo desiderio venga realizzato. "Questo terreno è stato il primo bene confiscato alla criminalità organizzata entrato in possesso del Comune, è ritornato alla vita ed è presentato come una idea di successo nel recupero dei beni confiscati - dichiara il sindaco -. La mafia non ci piace, va combattuta. La mafia a Rho c’era e c’è. Abbiamo appartamenti confiscati in alcuni condomini. La mafia può essere accanto a noi. Ma noi dobbiamo combatterla e continuare a dire che ci siamo contro le mafie".