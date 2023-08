Svaligiati sei appartamenti in un sol colpo a Milano: tutti i proprietari erano in vacanza

Milano, 12 agosto 2023 – Sei famiglie in vacanza e un palazzo che si svuota. Campo libero per i ladri di appartamento che, nella Milano di quasi metà agosto, hanno trovato l’occasione perfetta per sbizzarrirsi. A essere preso di mira, uno stabile in via Conca del Naviglio, dove ben sei abitazioni sono state svaligiate tutte in una volta. Brutta sorpresa per i padroni casa che, al momento del blitz, erano già partiti per le ferie e lontani dalla città.

A lanciare l’allarme giovedì scorso intorno alle 13, è stato l’amministratore di condominio che ha chiamato le forze dell’ordine, segnalando la razzia che era stata fatta nel palazzo. Tutte e sei le porte degli appartamenti erano state spaccate e, secondo gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato Porta Genova che sono intervenuti nello sfortunato condominio in zona Navigli, i ladri avrebbero usato proprio questa strategia per intrufolarsi nelle case. Il bottino non è stato ancora quantificato, poiché alcuni dei residenti si trovano ancora in vacanza.

Quel che è certo è che gli appartamenti sono stati tutti svuotati. Indagini in corso per rintracciare i responsabili: un prezioso aiuto potrà essere fornito dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che gli investigatori visioneranno nelle prossime ore. Senza possibilità di scampo, invece, il ladro beccato pochi giorni fa a Gorgonzola, in via della Ronchetta, dove all’arrivo dei carabinieri ha cercato di nascondersi dietro un armadio. Un buffo tentativo che si è rivelato del tutto inutile e che si è concluso poco dopo con l’arresto del 47enne albanase, per tentato furto in concorso.