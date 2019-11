Milano, 15 novembre - Il sushi a Milano lo porta Amazon, a patto che non sostituisca l’amato panettone. Alla Teiera Eclettica di via Melzo l’azienda Sushidaily, in collaborazione con l’associazione culturale giapponese “Il Furoshiki“, ha presentato la nuova tendenza di regali per il Natale 2019, ovvero una nuova gamma di vassoi avvolti nei tradizonali tessuti giapponesi. L’iniziativa aveva lo scopo di mostrare come, attraverso le abili mani delle insegnanti giapponesi, con poche e semplici mosse anche un piatto di sushi può diventare una sorpresa natalizia, in alternativa ai prodotti più tradizionali. Come il panettone, appunto, anche se gli organizzatori assicurano che non c’è alcuna volontà di sostituire il panetùn con il piatto tipico giapponese.

Che sia sushi, sashimi o i famosi maki california con avocado e salmone, l'Oriente non è mai stato così vicino a piazza Duomo. Il pesce, assicura l'azineda, è di prima qualità e certificato, come il salmone norvegese o il riso, composto da diverse tipologie coltivate nel cuneese. «Milano è la città con maggiore fermento dal punto di vista culinario, in particolare per la cucina asiatica – afferma Emanuele Scalera, country manager di Kellideli, gruppo del quale fa parte il brand Sushidaily – per sondare nuovi canali distributivi stiamo sperimentando una collaborazione con Amazon che permetta ai clienti di ricevere il proprio vassoio di sushi in 1-2 ore».

Il gruppo vanta un fatturato di 58 milioni di euro in Italia, circa 4.000 addetti e 158 punti vendita al centronord; in previsione l'apertura di altri 60 nel 2020 al centrosud. Una grande central kitchen è stata inaugurata a Concorezzo, dove gli artigiani del sushi cucinano ogni notte i piatti per rifornire i supermercati del territorio. I mezzi di trasporto saranno apecar elettriche e mezzi ibridi e nella cucina saranno prodotti dirca 420.000 vassoi di sushi all'anno: più di tre milioni di pezzi di sushi in totale, di cui un milione di nigiri e circa 350.000 rolls tra uramaki e hosomaki. "La nuova central kitchen è la seconda in Europa dopo quella di Amsterdam e siamo molto soddisfatti del progetto", conclude Scalera. Il tutto con un occhio alla tradizione e uno al Sol Levante.