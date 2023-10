SuperEroica, disabili in gara

Biciclette storiche e abbigliamento d’epoca, per andare oltre i limiti e dimostrare che non devono esserci esclusioni alla possibilità di gareggiare. La Fondazione Allianz Umana Mente, in collaborazione con L’Eroica, ha organizzato la seconda edizione della “SuperEroica”, il progetto di ciclismo sociale rivolto a persone con disabilità.