Supereroi acrobatici all’Istituto Tumori di Milano: “Vogliamo che i bambini si sentano invincibili. Vedere i loro occhi illuminarsi è impagabile”

Milano, 28 marzo 2025 – Supereroi in campo per regalare un momento di divertimento e spensieratezza ai piccoli pazienti dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che – accompagnati dalle loro famiglie – stanno affrontando il complesso percorso delle cure. Intorno alle 10 di questa mattina dal tutto del centro milanese si sono calati Batman, Wonder Woman, Spiderman, Ironman, Hulk, Capitan Marvel e tanti amatissimi personaggi, che hanno portato un messaggio di forza e coraggio a chi sta affrontando una sfida difficile. Dopo la spettacolare discesa, i supereroi sono entrati all’interno dei reparti per salutare i bambini, condividere sorrisi e consegnare loro due carrozzine pediatriche donate grazie al generoso contributo dell’azienda REair, company che opera nel campo della ricerca e produzione delle eco-tecnologie per la depurazione dell’aria esterna e interna agli edifici.

A interpretare i personaggi c’erano i volontari dell’Associazione SEA - SuperEroiAcrobatici ODV ETS, attiva su tutto il territorio nazionale con iniziative dedicate ai bambini ricoverati in strutture e ospedali. “Il nostro obiettivo è regalare un momento di serenità e meraviglia ai bambini e alle loro famiglie. Anche solo per pochi istanti, vogliamo che si sentano forti, amati e invincibili – ha spiegato Anna Marras, fondatrice dell’Associazione –. La malattia è un nemico difficile, ma noi siamo qui per dire loro che non sono soli. Ogni discesa, ogni saluto, ogni abbraccio porta con sé un messaggio ch iaro: "Tu sei un supereroe. E i veri supereroi non mollano mai." Anna Marras, che partecipa spesso in prima persona nei panni di Capitan Marvel, ha raccontati l’emozione che accompagna ogni incontro in reparto: “Vedere gli occhi dei bambini illuminarsi è qualcosa che non si può spiegare. È in quel momento che capiamo quanto sia potente quello che facciamo. La loro felicità è la nostra più grande ricompensa.”

L’evento è stato organizzato insieme a REair e all’Associazione Comitato Genitori Pediatria INT – ETS. Raffaella Moro, CEO di REair ha commentato: “Siamo felici di contribuire a questa iniziativa insieme ad Anna Marras e tutto il team dei SuperEroiAcrobatici, e poterli supportare nel loro instancabile impegno nel regalare un sorriso ai piccoli pazienti. La donazione delle carrozzine pediatriche al reparto dell’Istituto dei Tumori è un piccolo gesto concreto, e nel contempo vuole rappresentare un grande abbraccio simbolico a ogni bambino e a ogni famiglia che combatte questa battaglia”.

“Come ogni anno siamo emozionati e felici della presenza dei volontari dell’Associazione SEA SuperEroiAcrobatici ODV ETS. Ogni anno portano sorrisi e gioia ai piccoli pazienti della S.C. di Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ringraziamo di cuore i SuperEroiAcrobatici per la preziosa collaborazione.” così ha commentato Luca Pellizzer, Presidente dell’Associazione Comitato Genitori Pediatria INT – ETS. “A nome di tutte le famiglie del Comitato Genitori della Pediatria, del Direttore della struttura Dr.ssa Maura Massimino, vogliamo ringraziare i volontari dell’Associazione SEA SuperEroiAcrobatici ODV ETS e REair per la creazione di questo speciale momento e la donazione delle carrozzine al reparto”.