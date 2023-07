"Superata la pandemia, un acquisto entro l’anno"

"Il 2023 è iniziato veramente bene", la previsione è di "crescere ben oltre i risultati del 2019", anticipa il vicepresidente del Gruppo San Donato Paolo Rotelli presentando, insieme all’altro vice Kamel Ghribi e al presidente Angelino Alfano, il bilancio consolidato 2022. Fatturato di circa 1,88 miliardi, +7% rispetto al 2021, e "valore dei ricavi cresciuto di oltre l’11% al netto dei rimborsi Covid" crollati a due milioni dai 72 dell’anno precedente, penalizzando il margine operativo lordo (155 milioni rispetto ai 165 del 2021) in combinato col "significativo impatto dell’inflazione, con un incremento netto dei costi dell’energia di 30 milioni. Al netto di tali effetti, il Mol organico nel 2022 sarebbe raddoppiato rispetto al 2021", chiariscono i vertici sottolineando la "resilienza" del GSD "negli anni duri e bui della pandemia". Quando i suoi ospedali, "impostati alle cure per acuti" che incassano "mediamente 1.500 euro al giorno per ogni letto, per due anni hanno lavorato al 70%" con i pazienti Covid che generano un rimborso medio di "400 euro al giorno – spiega Rotelli –. Ma noi abbiamo pensato a salvare vite umane, a prescindere dai budget regionali". E senza smettere d’investire "in Italia": "quasi mezzo miliardo" per il nuovo Galeazzi all’ex Expo, "quasi 120" per l’Iceberg del San Raffaele, e anche se ora "dobbiamo diminuire l’indebitamento" Rotelli annuncia "sorprese da qui a fine anno" sul fronte acquisizioni. Stiamo guardando più dossier su tutto il territorio nazionale".

Intanto il gruppo ha completato il riassetto societario "ispirato alla semplificazione e alla trasparenza" che aveva avviato tre anni fa: in cima la holding Velca (controllata dalla famiglia Rotelli attraverso la Papiniano Spa) che cambierà nome in Gruppo San Donato Spa, e controlla gli ospedali "a pettine" e il 50% di Gksd srl, la "one company" posseduta per l’altra metà e presieduta da Ghribi. Giulia Bonezzi