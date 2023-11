Summit sui giovani: "Solo alla Cisl diritto di parola"

La Uil Lombardia, con il segretario generale Enrico Vizza e il segretario confederale Salvatore Monteduro, ha elaborato un contributo di idee per il convegno “Lombardia World Summit” con "l’obiettivo di costruire una Regione sempre più attrattiva e sostenibile, capace di rispondere alle sfide di un mondo in costante evoluzione". Le sfide per il futuro "tra lavoro e opportunità, devono essere un confronto costante che vanno oltre un summit". Un evento seguito da uno strascico di polemiche, perché il sindacato denuncia di essere stato escluso da uno dei tavoli. Per questo Vizza ha mandato una lettera ai vertici dell’assessorato Formazione Lavoro e al presidente della Regione Attilio Fontana evidenziando, dopo l’invito a Cgil, Cisl e Uil "l’atto grave di non aver dato l’opportunità a tutte le organizzazioni di approfondire i temi cruciali affrontati durante il tavolo 6, dedicato alle politiche per talenti e mobilità internazionale di studenti e lavoratori".

Solo una sigla sindacale, secondo Vizza la Cisl, sarebbe stata autorizzata a relazionare. "Si è persa così una occasione – aggiunge Vizza – per ampliare idee e visioni fondamentali per affrontare le sfide di una società complessa e in continua evoluzione. Poniamo un’enfasi particolare sulla necessità di promuovere la diversità di idee, opinioni e riflessioni come una risorsa inestimabile da coltivare. Questo approccio non solo stimola il progresso, ma rappresenta un pilastro essenziale per lo sviluppo della nostra regione. Auspichiamo che in futuro venga garantita a tutte le organizzazioni sindacali – conclude – la possibilità di partecipare attivamente a dibattiti significativi come questo, affinché possiamo lavorare insieme".