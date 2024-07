Summer Camp, studenti all’opera: un successo

Sipario abbassato per il Summer Camp 2024, appuntamento organizzato e sostenuto economicamente dal Comune attraverso il progetto di politiche giovanili, rivolto a ragazzi delle medie e quelli dei primi anni delle superiori. Grazie ai laboratori previsti nel programma del Summer Camp, la partecipazione è stata utile anche agli studenti interessati ad ottenere crediti formativi come alternanza scuola-lavoro. "L’obiettivo - così l’assessore alle Politiche Giovanili Antonio Capece - è stato quello di incentivare i giovani a partecipare alla vita della città". Al via nel mese di giugno, durante il Summer Camp si è registrata una presenza da 30 a 40 ragazzi impegnati in attività di volontariato e progettazione murales con premio finale, un buono consumazione presso un noto esercizio pubblico della città. S.D.