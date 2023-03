Sulle tracce del Manzoni Visite guidate e itinerari nelle dimore di famiglia

Visite guidate nelle ville e dimore di Martesana "buon ritiro" del cuore per la famiglia Manzoni, iniziative con le scuole, letture e biciclettate letterarie, almeno due cicli di conferenze: uno sulla Martesana e la fuga di Renzo da Milano all’Adda, un secondo sul Manzoni appassionato conoscitore di natura e botanica. Che infarcì di dettagli su fiori, piante ed erbe le pagine della sua opera, inclusi i Promessi Sposi. Prima presentazione per il grande progetto MAiMA, Manzoni In Martesana, capocordata l’Ecomuseo della Martesana, ma cui partecipano comuni, associazioni, gruppi culturali e storici di tutta la zona. Incontro a Gessate, dove ha sede ufficiale l’Ecomuseo, ma dove si trova uno dei "luoghi manzoniani" celebri, quella Villa Beccaria che, proprietà di uno zio dello scrittore, ospitò sempre la famiglia milanese in estate. Che fu ritiro e luogo di ritrovo anche nei momenti difficili: qui, si dice, lo scrittore si rifugiò dopo la morte dell’amata moglie Enrichetta Blondel, la notte di Natale del 1833. E che ieri, dopo la presentazione degli eventi nella bella cornice dello "Stalùn" di via Cittadella, è stata teatro di una prima mini-visita guidata per gli intervenuti, con lettura di brani e aneddoti sulla vita dell’artista.

Alla presentazione di una bozza di calendario di Manzoni in Martesana, rassegna a più mani che partirà a breve e si concluderà in novembre, promossa, naturalmente, per i 150 dalla morte del Maestro, lo staff dell’Ecomuseo al completo, il presidente Carlo Cella e il direttore Benigno Calvi, le socie e studiose Mariangela Mariani e Cristina Ricci, i collaboratori. Gli onori di casa a cura della sindaca Lucia Mantegazza, "orgogliosi di ospitare questo evento, che riveste enorme importanza dal punto di vista culturale, ma in prospettiva anche turistico". Manzoni, la sua vita e la sua opera da declinare fra convegni, seminari, visite e gite. Fra ciò che è noto e ciò che lo è meno. Per esempio, la sua grande passione per la botanica, che sarà al centro di un ciclo di conferenze a cura di Enrico Banfi, a lungo direttore del Museo di storia naturale di Milano. Si intitolerà invece "In fuga con Renzo attraverso la Martesana" un ciclo di incontri con l’eminente "manzonista" Ezio Raimondi. Itinerari e visite guideranno alla scoperta di Villa Beccaria a Gessate, della casa della famiglia Blondel a Inzago, della "casa da nobile" di Pietro Manzoni a Pozzuolo Martesana.

Monica Autunno