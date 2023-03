"Sul depuratore polemica inutile e strumentale"

Ricostruisce l’iter del progetto presentato da Cap per trasformare il depuratore di Pero in bioraffineria per il trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) e dei fanghi di depurazione. Ribadisce la contrarietà dell’amministrazione comunale di Pero e si toglie qualche sassolino dalle scarpe rispondendo alle polemiche politiche sollevate da Fratelli d’Italia. È l’assessore alle politiche del territorio, ambiente e mobilità Vanni Mirandola (nella foto), che replica: "Se questo è il modo di fare politica di Fratelli d’Italia (ringalluzziti dai recenti risultati elettorali e che probabilmente hanno ricevuto ‘ordini dall’alto’ per avviare anticipatamente la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2024) non solo non c’è da stare tranquilli, ma anzi bisogna essere molto preoccupati. Inoltre ricordo che rispetto al progetto e alle attività in itinere, è coinvolta anche Regione Lombardia, da loro governata assieme a Lega e Forza Italia". Insomma secondo l’assessore si tratta di polemiche strumentali e inutili, anche perché la giunta comunale di centrosinistra che governa Pero è sempre stata contraria al progetto, ha messo fin da subito tutta la documentazione a disposizione dei consiglieri comunali e ha approvato il primo parere contrario al progetto il 14 settembre 2021. Tant’è che a ottobre 2021 Cap Holding ha ritirato la richiesta di verifica di esclusione del progetto dalla Valutazione di impatto ambientale. Salvo poi riprendere l’iter nel gennaio di quest’anno. "Non abbiamo cambiato idea sul progetto e in questi mesi, in tutte le sedi, abbiamo ribadito la nostra contrarietà alla realizzazione del progetto e stiamo lavorando per integrare e rafforzare le motivazioni del parere contrario, possibilmente anche con il contributo delle minoranze", conclude l’assessore.Ro.Ramp.