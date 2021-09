Milano, 22 settembre 2021 - Si allarga la lente della Procura sul caso, allarmante, di suicidi di ragazzini in Lombardia. E' emerso infatti che due adolescenti, un 15enne a Como e una coetanea a Milano, hanno tentato di togliersi la vita lunedì 13 settembre, il primo giorno di inizio della scuola. Nei giorni scorsi si era saputo che proprio in quel tragico 13 settembre due quindicenni si erano uccisi ed un altro ragazzino aveva tentato di togliersi la vita. Salgono così a 5 i casi: un fenomento che sta prendendo dimensioni sempre più drammatiche.

Il 13 settembre persero la vita una ragazzina di 15 anni di Bollate precipitata dal balcone al settimo piano dell'appartamento in cui viveva con i genitori, mentre un suo coetaneoè caduto dalla finestra di casa a Milano, in zona Comasina. Poche ore dopo, nel pomeriggio, una 12enne ha tentato di uccidersi gettandosi da una finestra in zona Sempione. Le indagini, con l'ipotesi istigazione al suicidio, sono coordinate dalla Procura di Milano e da quella di Como. Al momento non sono emersi però elementi di collegamento tra i vari episodi.