"Subito bollati come disgrafici"

L’appuntamento dal neuropsichiatra era già in agenda a fine maggio. Perché Margherita col corsivo non ci sapeva proprio fare. "Già prima le lettere le scriveva un po’ alte e un po’ basse, faticava a stare nelle righe e incollava le parole. Ma si faceva capire ed è sempre andata a bene a scuola. Poi quando è arrivata l’ora del corsivo, a dicembre, un disastro", racconta Alice, mamma milanese. Sua figlia ha sette anni, ne compirà otto a settembre. Seconda elementare. A marzo è arrivata la chiamata da scuola: "Signora, le consigliamo una valutazione dal neuropsichiatra per capire se è disgrafica e arrivare eventualmente alla certificazione. Per non perdere tempo prezioso". Sono passati due mesi su per giù dal debutto del corsivo, con Natale, Carnevale, Pasqua e i ponti in mezzo, e poco esercizio. "Ma tu, mamma, di tempo non ne vuoi perdere. Anche se poi ti fermi a pensare: non è che non stiamo dando ai nostri figli proprio il tempo di cui hanno bisogno?". Tra una riflessione e l’altra però Alice “inciampa“ nella ricerca “Ci vediamo a scuola“ e - anche se la sua classe non è nel programma - decide di "vederci chiaro". "In effetti Margherita non aveva mai fatto neppure una visita oculistica se non qualche prova dal pediatra", ammette la mamma. Il verdetto? "Disallineamento degli occhi in direzione tempiale e difetto di convergenza, anche se ha 10 decimi. Inizierà il training visivo. Ho ’congelato’ per ora l’appuntamento dal neurospichiatra per dare ai suoi occhi il tempo di “allenarsi“ e per evitare percorsi terapeutici che magari non avrebbero portato gli effetti sperati, sarebbero stati inefficaci e le avrebbero fatto abbandonare anche il corsivo prima del tempo. Non può essere però lasciato al caso".