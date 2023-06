Stupro alla Stazione Centrale, chiesto rito abbreviato e sconto della pena: “Ero sotto effetto di crack”

È accusato di aver stuprato ripetutamente una donna di 36 anni alla Stazione Centrale di Milano lo scorso 27 aprile. Ora, Fadil Monir – marocchino di 27 anni – ha scelto di affrontare il giudizio abbreviato, cioè un rito processuale che omette una fase del processo, accorciando i tempi, e che in caso di condanna prevede una diminuzione di un terzo della pena.

Dopo che il pubblico ministero di Milano Alessia Menegazzo, a seguito delle indagini condotte dalla Polizia ferroviaria, ha chiesto e ottenuto il processo con rito immediato nei giorni scorsi, disposto dal giudice per le indagini preliminari Patrizia Nobile, la difesa del giovane ha presentato istanza di abbreviato.

L'uomo, stando a quanto riferito da IlGiornale.it, ha cambiato la versione che aveva dato dei fatti. Nei giorni successivi alle violenze, durante l’interrogatorio di convalida del fermo, Monir aveva sostenuto che la donna fosse consenziente. Ora, invece, afferma che quel giorno era sotto effetto “di crack e alcol” e che è intenzionato a chiedere “scusa alla vittima e a risarcire”.

Le immagini delle telecamere della stazione, aveva scritto il giudice nell'ordinanza, mostrano "un contesto di totale sopraffazione di una donna indifesa, che l'indagato costringe, con impietosa ostinazione, a subire atti sessuali". Ora il giudice dell’udienza preliminare dovrà fissare la data del processo abbreviato.

La giovane donna, rimasta fuori dalla stazione alle due di notte, è rimasta in mano del suo aguzzino per circa tre ore e, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata violentata due volte ed è scampata per poco ad una terza. La prima volta è successo intorno alle 2.30, nei pressi dei giardini di piazza Luigi di Savoia: l’uomo si è avvicinato instaurando un legame di fiducia e poi l’avrebbe stuprata.

Dopodiché l’ha trascinata in uno degli ascensori della stazione che portano ai binari e, picchiandola con violenza, ha messo in atto la seconda violenza sessuale. Ed è lì che le telecamere della stazione hanno ripreso tutto, inchiodando il marocchino. L’abuso, racconta chi ha visto le immagini, non lascia spazio all’immaginazione ed è stato fondamentale per convalidare l’arresto dal parte del giudice. La giovane donna è riuscita a scappare ed avvertire gli agenti di polizia solo intorno alle 5.45 di mattina.