Milano, 18 luglio 2020 - Caccia al Dna dello stupratore in fuga. Ieri gli specialisti della Scientifica sono tornati sul luogo indicato dalla vittima dell’aggressione al Monte Stella per un nuovo sopralluogo: i poliziotti in tuta bianca hanno passato al setaccio quei sentieri sterrati, in cerca di elementi e tracce biologiche che possano aiutare i colleghi della Squadra mobile a indirizzare le ricerche in una direzione ben precisa e a identificare così il violentatore in tempi relativamente rapidi.

L’impressione è che la soluzione del caso non sia lontana, anche se gli investigatori continuano a mantenere il più stretto riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta. Già nelle prime ore è emersa, anche sulla base delle testimonianze di persone che frequentano abitualmente la zona di Qt8, la possibilità che l’autore dell’aggressore sia un ragazzo, descritto come un centroafricano alto circa 1,75 metri, che conosce bene quella zona poco frequentata della Montagnetta di San Siro; tanto che alcuni residenti hanno ipotizzato che il balordo sparito nel nulla sia tra coloro che negli scorsi mesi hanno bivaccato e passato le notti nell’ex mercato comunale abbandonato.

"Uno di loro è scomparso nel nulla, prima lo vedevo tutte le mattine", ha detto sicuro un cittadino giovedì mattina. Il raid brutale è avvenuto attorno alle 18 di mercoledì: la vittima, che chiameremo Giovanna con un nome di fantasia, è stata seguita mentre passeggiava col suo cane, presa alle spalle e spinta in un angolo non visibile dalla strada. Dopo aver abusato di lei, il giovane si è rialzato e prima di allontanarsi ha minacciato: "Non chiamare nessuno". Giovanna, ancora sotto choc, ha trovato la forza di rivestirsi, rialzarsi e chiedere aiuto a un runner di passaggio, il primo a soccorrerla e a chiedere aiuto ai titolari di un chiosco vicino. Poi l’arrivo dei sanitari del 118 e il trasporto al Centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato segni compatibili con uno stupro, comprese alcune contusioni a volto e collo.

L’indagine è affidata agli agenti della sezione "Reati sessuali" della Mobile, guidati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Achille Perone.