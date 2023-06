Studenti lombardi, Coldiretti stila la dieta "promossi e bocciati" per la maturità 2023

No all’abuso di caffè, alle abbuffate di salatini e noccioline, all’overdose di cioccolato e ai pasti super speziati: si tratta di cibi che possono aumentare ansia e insonnia, facendo perdere concentrazione e serenità. Lo afferma la Coldiretti, che ha stilato la lista degli alimenti "promossi e bocciati" nella dieta per la maturità 2023, che in Lombardia vede coinvolti circa 76mila studenti. Secondo l’associazione di categoria, per arrivare all’esame nelle migliori condizioni, oltre che sullo studio, è bene puntare su frutta e verdura, pasti leggeri e cibi che contengono sostanze rilassanti. La serotonina, ad esempio, aumenta col consumo di alimenti ricchi di zuccheri semplici, come la frutta di stagione. Effetti positivi nella dieta serale si hanno anche con legumi, uova bollite, carne, pesce e formaggi freschi. Tra le verdure, è da prediligere la lattuga, seguita da cipolla e aglio perché le loro spiccate proprietà sedative conciliano il sonno. Un aiuto per vincere la preoccupazione viene dagli alimenti come pane, pasta, riso, radicchio, yogurt e infusi al miele che – evidenzia la Coldiretti – aiutano l’organismo a rilassarsi. Sì anche a un bicchiere di latte caldo prima di andare a letto: contine infatti sostanze, presenti anche in formaggi freschi e yogurt, che sono in grado di attenuare insonnia e nervosismo. A.Z.