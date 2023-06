Strutture sportive, stangata affitti "Ora i corsi costeranno di più"

di Monica Autunno

Impianti sportivi, aumento affitti del 50%. Insorgono le società: "Rincari eccessivi e comunicati troppo in ritardo: dovremo purtroppo aumentare i costi dei corsi". Dopo la notifica dei nuovi importi, ecco una lettera, firmata da Asd Pallavolo Cassina, Asl Cm Basket, Asd Arcobaleno e Asd Ginnastica Artistica Cassina. La comunicazione comunale, che riguarda gli affitti da settembre per le palestre scolastiche e le tensostrutture di via Trieste e via Radioamatori, è pervenuta, si spiega, il 22 maggio scorso. Un incontro successivo con l’Amministrazione non ha prodotto risultati. "Sebbene la decisione sia in linea con le normative - così la lettera - le società hanno fatto presente che lo stato delle strutture e l’efficientamento non risultano adeguati a quanto richiesto. Dal Comune non è stata data alcuna apertura: l’aumento è già stato inserito in bilancio". Ancora: "Stante la situazione, ci dispiace comunicare che tutte e quattro le società saranno costrette ad aumentare i costi di frequenza, con entità e modalità che verranno decise, e cercando di minimizzare l’impatto sulle famiglie". "Un aumento degli affitti annuali ci era stato preannunciato - così Silvano Genesio, presidente della Pallavolo Cassina - . Ma si vociferava del 20%. Il 50%, decisamente inatteso, è troppo. Troppo e comunicato troppo tardi. Sono tempi che non ci consentono nemmeno di programmare qualche pur difficile risparmio"; 230 atleti, adulti e piccini, frequentano i corsi della pallavolo cassinese. Così l’assessore allo Sport Fabio Varisco: "Non sono stato contento di questi aumenti. Non li abbiamo chiesti certo noi: ma il bilancio, gli uffici deputati, in un contesto economico difficile. Non c’era modo di evitarlo, e anche così non recuperiamo quanto dovremmo. Riguarda lo sport come altri ambiti. Personalmente mi spiace, so benissimo che valore abbia l’attività delle società, e quante difficoltà affrontino". All’epoca degli aumenti tariffari (non solo sulle strutture sportive ma su vari altri servizi), una istanza di revisione era stata presentata all’amministrazione da Fratelli d’Italia: "Questi aumenti non trovano alcuna giustificazione - vi si leggeva -: chiediamo una riconsiderazione delle scelte".