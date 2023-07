Strutture per gli anziani Il Covid ha svelato la crisi "Mancano fondi e operatori"

di Giulia Bonezzi e Andrea Gianni

Sotto l’incendio che a Milano ha ucciso sei anziani e ne ha mandati 75 in ospedale, due in gravi condizioni, intubati in rianimazione per il fumo inalato, cova la crisi delle Rsa. Che però ha radici più antiche anche del Covid che le travolse con la prima ondata e le costrinse poi a misure draconiane, fino all’arrivo dello scudo dei vaccini: su questo concordano, pur divergendo sulle cause, i fronti opposti dei gestori delle strutture, in gran parte privati o del terzo settore, e dei sindacati che rappresentano i lavoratori delle Rsa.

Una galassia da 280mila posti letto, in Italia, distribuiti "in strutture che condividono nome e requisiti autorizzatori, ma con modelli di funzionamento, standard gestionali, coperture economiche diverse da Regione a Regione", osserva Luca Degani, presidente di Uneba (la più grande e antica organizzazione di categoria del sociosanitario) in Lombardia, la regione che da sola vanta un quarto dei posti letto in Rsa d’Italia. E pure qui c’è "carenza, di posti e di spesa pubblica. I Lea (Livelli essenziali di assistenza, ndr) prevedono che il contributo sia diviso al 50% tra le Regioni (la quota sanitaria, ndr) e le famiglie o i Comuni, che sostengono la retta per gli indigenti (la quota “alberghiera“, ndr), ma questo avviene, forse, solo nel Lazio. I contributi regionali non stanno al pari con l’aumento dell’energia, del costo del lavoro, dell’inflazione. Non è pensabile che si scarichi sulle famiglie". A fronte di una popolazione sempre più anziana, che arriva in struttura più tardi e in condizioni peggiori, "con bisogni completamente diversi rispetto a 30 anni fa" quando sono nate le Rsa. "Oggi l’identikit del ricoverato è una donna di 85 anni con almeno tre patologie croniche. Occorre una programmazione dei servizi, senza contrapporre la Rsa alle cure domiciliari ma ragionando in ottica di filiera, col telemonitoraggio, la telemedicina e screening preventivi sulla popolazione intorno ai 65 anni", continua Degani. E per affrontare la carenza di personale, che le Rsa soffrono come tutto il sistema sociosanitario, "pensare a figure intermedie, più adeguate degli infermieri oggi formati con un percorso universitario per l’assistenza acuta, puntando sulla formazione degli Oss".

I sindacati, invece, spostano l’attenzione sulla situazione dei lavoratori e delle Rsa milanesi, finite più volte al centro di esposti alla Procura e alla Prefettura. "Il lutto che ha colpito Milano deve far riflettere e interrogare, istituzioni in testa, sulle condizioni di lavoro e sicurezza nelle case di riposo che operano troppo spesso con risorse limitate e carichi di lavoro pesantissimi per gli operatori", osservano Fp Cgil e Spi Cgil Milano e Lombardia. Sulla stessa linea la Uil, la Uil Pensionati, la Cisl di Milano. Secondo Walter Gelli della Cub Sanità, "questi problemi hanno radici nella privatizzazione e nell’affidamento a coop che hanno come scopo il profitto, che si raggiunge anche tagliando il costo del lavoro e risparmiando sulle manutenzioni". Anche Pietro Cusimano, dell’Usb, parla di "responsabilità istituzionali nella costruzione e gestione del sistema socio assistenziale della Lombardia, fino al 2003 pubblico all’80%, oggi consegnato alla logica del profitto".