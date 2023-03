Striscioni e sanzioni Gli studenti si dividono Il preside: "Siamo altro"

di Marianna Vazzana

Il fuoco rimasto sotto la cenere per settimane infiamma di nuovo gli animi da due giorni al liceo classico Carducci. Ora il contrasto è “a colpi di comunicati“, di cui uno rimosso, tra le due liste studentesche contrapposte. Il preside Andrea Di Mario ribadisce: "Non commento", come già aveva detto mercoledì, aggiungendo che "tutto questo clamore sulla vicenda non fa certo bene alla scuola, dove sono ben altri gli elementi su cui andrebbero puntati i riflettori, a cominciare dai progetti portati avanti ogni giorno". Con 1.200 studenti, il Carducci è il liceo classico più popoloso della Città Metropolitana. A ridestare la fiamma dopo i fatti del 4 marzo, quando di fronte alla scuola erano comparsi uno striscione e due cartonati con le immagini della premier Giorgia Meloni e del ministro Giuseppe Valditara appesi a testa in giù, era stata mercoledì la nota di protesta del collettivo Mille Papaveri Rossi (poi eliminata dal canale social), critico su alcune “modalità“ delle punizioni inflitte agli studenti accusati di essere nel gruppetto che aveva attaccato i manufatti e parlando anche di "umiliazioni". Per i ragazzi, dieci giorni di sospensione, 18 ore di educazione civica e attività socialmente utili, più due giorni senza obbligo di frequenza. Il collettivo Mille Papaveri Rossi, che pure aveva condannato il gesto, ha espresso solidarietà ai compagni sanzionati. "Non commento un documento anonimo, visto che è firmato solo dal collettivo. Di certo non mi riconosco in quanto scritto e non si riconosce la scuola", la reazione del preside Di Mario. Ieri, su Instagram è stato postato un altro comunicato: quello della lista “Il Polo“, la formazione studentesca alternativa al collettivo in Consiglio d’Istituto, che esprime forti critiche alle prese di posizione dei colleghi di sinistra. "L’idea di scuola descritta dal comunicato del collettivo – si legge – è totalmente fuorviante rispetto alla realtà: al Carducci studenti, docenti e tutta la comunità lavorano ogni giorno insieme. Quanto ai firmatari, non possiamo non riscontrare con dispiacere un’incoerenza di fondo: era stato il Collettivo stesso ad affermare di voler limitare la strumentalizzazione dell’accaduto. Tuttavia ha deliberatamente riaperto il caso, innescando una polemica interna ed esterna, che divide e genera tensioni nella comunità scolastica".

Tensioni su cui il preside preferisce non esprimersi. Lo scorso 4 marzo, in una circolare, aveva scritto: "Abbiamo ricevuto un danno, doloroso, rispetto a tutto quello che in questa scuola si sta facendo". E mantiene la stessa linea. "Si parla in questi giorni di disagio psicologico degli studenti del liceo classico: dico che da noi arrivano ragazzi provenienti da altre scuole, che qui trovano un ambiente sereno".