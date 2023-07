Stretta su Novate Milanese: Agenti in campo dalle 18 alle 24

Ha preso il via il progetto del comando della polizia locale per il controllo del territorio nel periodo estivo. Si chiama "Tutela della tranquillità e sicurezza pubblica", l’iniziativa che ha previsto per i periodi luglio-settembre l’attuazione di controlli serali nella fascia oraria compresa tra le 18.10 e mezzanotte, per una sera alla settimana, prevalentemente nei fine settimana. Il progetto affonda le radici in un’analisi di alcune dinamiche territoriali che hanno evidenziato situazioni di particolare disturbo della quiete pubblica. "È un progetto importante a cui tengo molto, uno sforzo che va a integrare l’attività di controllo del territorio. Sono orgogliosa di poter presentare alla città questa iniziativa, ha spiegato il sindaco con delega all’assessorato della polizia locale, Daniela Maldini. D.F.