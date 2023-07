Street music festival: "Pochi i negozi aperti"

Positiva la prima esperienza dello Street Music Festival, in scena venerdì sera nella sola area storica del Ricetto, borgo a due passi dal castello Visconteo e grande successo poi per la serata di sabato, quanto alla musica dei gruppi sparsi in vari angoli della città si sono aggiunte bancarelle e ampi spazi in strade chiuse al traffico a disposizione di bar e ristoranti. Nel bilancio finale dell’iniziativa organizzata dal Comune, Pro loco e dall’associazione Grillo parlante non mancano però le note dolenti, legate al ruolo dell’associazione commercianti non in grado, secondo il Comune, di coinvolgere alla partecipazione degli eventi cittadini i propri associati. Numerose, infatti, le serrande chiuse. "L’amministrazione comunale è sempre pronta a dare sostegno alle iniziative che vengono proposte – così Antonio Capece assessore alla Cultura – non sempre però l’impegno del Comune per una città attiva va di pari passo con la collaborazione e partecipazione di chi chiede l’attenzione dei cittadini. L’associazione commercianti, infatti, aveva chiesto di chiudere al traffico la strada principale di via Veneto per dare maggior visibilità ai negozi, ma la maggior parte di loro ha deciso per le serrande abbassate, vetrine chiuse e spente. Così non va bene". C’è stato un tempo in cui i commercianti erano la locomotiva degli eventi cittadini, oggi le cose sono cambiate e sono in molti a porsi l’interrogativo di quale sia la forza associativa della Confcommercio a sostegno di una città attiva.

Le risposte alle critiche lanciate non si fanno attendere da parte di Giuseppe Lagnani, presidente dell’Associazione territoriale Confcommercio dell’Adda Milanese: "Credo che siano state belle serate con la presenza di tanta gente. Da presidente ci ho creduto da subito e Confcommercio ha dato un contributo importante. Mi sono anche adoperato affinché i negozi e i pubblici esercizi godessero di queste giornate, credessero in questo evento. A sipario abbassato dico, chi ci ha creduto ha avuto benefici; per chi invece non ci ha creduto, auspico faccia un ragionamento diverso il prossimo anno".

Stefano Dati