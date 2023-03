Street food, il Municipio 1 chiede più controlli: "Troppe le occupazioni di suolo"

Milano, 18 marzo 2023 – Nel mirino del Municipio 1 finiscono le postazioni per lo street food nel centro storico e, più in generale, i sempre più numerosi permessi di occupazioni di suolo pubblico nelle strade e nelle piazze non lontane dalla Madonnina.

Il Consiglio del parlamentino’ ha approvato una delibera in cui si legge che "emerge, con sempre maggiore evidenza in ambito urbano e in particolare nel territorio del centro storico, una sorta di conflitto tra le molteplici tipologie di occupazione di suolo pubblico, permanenti e temporanee, a detrimento dello spazio pedonale e in particolare delle categorie più deboli come anziani e persone con disabilità".

Il documento si riferisce non solo ai baracchini che vendono cibo da strada ma ad altre installazioni come "tavolini e dehors connessi agli esercizi commerciali; postazioni degli artisti di strada; aree di ‘accumulo’ di servizi di sharing mobility (motorini, biciclette, monopattini); manifestazioni temporanee autorizzate come banchetti di associazioni e partiti politici; mercatini hobbistici e altre manifestazioni commerciali ricorrenti; sosta autorizzata su strada di mezzi di trasporto pubblici e privati".

Il parlamentino ritiene "necessario che sul medio periodo il Comune di Milano metta a sistema un coordinamento dinamico, aggiornato in tempo reale, di tutte le forme di occupazione di suolo pubblico" e chiede che le postazioni di “street food’’ mantengano "un carattere sperimentale" e non definitivo, che gli stalli vengano "delimitati, onde evitare sovrapposizioni con manifestazioni autorizzate o autorizzabili nelle vicinanze o nei medesimi luoghi". che sia prevista la non esclusività ad uso “street food’’ delle postazioni individuate e che gli stalli "non costituiscano ostalo alla viabilità pedonale e veicolare.

Insomma, una serie di paletti per limitare gli effetti negativi del proliferare dei baracchini che vendono cibo in strada. Effetti negativi che – secondo la delibera del il Municipio 1 – andrebbero prevenuti con valutazioni puntuali su ogni singola postazione autorizzata dal Comune per lo street food.