Stragi e ombre nere, Bianchessi parla ai giovani

"Sentivo il bisogno di riannodare i fili di questa vicenda che sembra non aver mai fine. È venuto fuori un nuovo racconto di un pezzo di storia contemporanea destinato ai più giovani che nulla sanno, perché nulla è scritto nei loro libri di testo scolastici". Come nasce la strategia della tensione in Italia? Sono stati trovati i colpevoli delle stragi? Sono stati individuati i mandanti? Quanto c’è ancora da scoprire? E soprattutto abbiamo il coraggio di raccontare un pezzo di storia "che chiunque abbia toccato ne è poi uscito con le ossa rotte"? Secondo Daniele Biacchessi, giornalista, scrittore, direttore editoriale di "Giornale Radio" e autore del libro “Stragi d’Italia. Ombre nere 1969-1980’’ (Jaka Book) ne abbiamo il dovere: "Con il mio lavoro ho cercato di dare voce alle vittime e ai familiari delle vittime delle stragi che non hanno avuto voce e troppo spesso una verità storica e ancor meno giudiziaria".

Il periodo 1969-1980 è stato segnato da una guerra a bassa intensità in cui violenza e stragi sono state usate come armi di ricatto politico e caratterizzato da da instabilità politica , da depistaggi, tentativi di colpi di stato e collusione tra Stato e destra eversiva. Perché tornare oggi su questi fatti?

"Perché oggi ci sono sentenze e verità che prima non avevamo, molte risposte sono arrivate dai processi. Parte delle ombre, seppure ancora in misura limitata, sono state schiarite, hanno un nome, una provenienza. Esistono documenti che in maniera inconfutabile mostrano il ruolo svolto nella strategia della tensione dallo Stato, dalla massoneria, da gruppi eversivi di destra e da molti esponenti del Msi. La politica deve avere il coraggio di guardare al futuro e di cancellare le ombre che si allungano sulla storia del Paese. E in occasione degli anniversari delle stragi occuparsi della verità, non delle polemiche ideologiche cercando una riappacificazione che non sta in piedi".

Lei incontra spesso gli studenti e parla di questo periodo storico. Perché lo fa?

"È bellissimo dare alle nuove generazioni, che sono curiose, gli strumenti per conoscere la storia, priva di ideologie, e per saperla interpretare. Ogni volta sono travolto dalle domande, perché cerco di far parlare le storie personali e di far scattare l’empatia, di trasmettere che tra le vittime delle stragi i più erano persone comuni, ad esempio quel turista giapponese che sul treno per Bologna quel giorno voleva solo andare al mare. Racconterò di questo periodo anche in un film che si sta autofinanziando attraverso un crowfunding, intorno si è creato un forte movimento di partecipazione e un interesse da parte dei giovani di dare dignità a un dolore impressionante a cui ogni politica, di ogni colore, non ha mai dato ascolto: quello di migliaia e migliaia di morti e feriti che nella casualità hanno vissuto un dramma nazionale".

Laura Mosca