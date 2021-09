Milano, 29 settembre - Sono passati quasi 9 mesi da quando un operaio di 62 anni, prima vittima lombarda sul posto di lavoro nel 2021, ha perso la vita nel cantiere dell’ospedale Buzzi, in via Lodovico Castelvetro, cadendo da una scala. È di ieri invece la notizia della morte di Emanuele Zanin e Jagdeep Singh, due operai rispettivamente di 46 e 42 anni, in un deposito di azoto liquido all’Humanitas di Pieve Emanuele. A legare le loro vicende è la lunga striscia di morti sul lavoro che da inizio anno in Lombardia ha raggiunto quota 34, una media di circa un decesso a settimana. Spesso, come nel caso dei due operai di Pieve Emanuele – su cui la Procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio colposo – è la scarsa sicurezza il fattore determinante.

Il numero di decessi sul lavoro appare in realtà in calo rispetto al 2020. Un miglioramento dovuto non tanto a una maggiore sicurezza lavorativa quanto all’andamento dell’epidemia. Sui dati dello scorso anno, infatti, incide in modo significativo il numero di decessi per Covid il cui contagio avveniva sul luogo di lavoro, facendo lievitare il numero delle morti bianche. Secondo i dati del registro regionale, i decessi sono stati più frequenti tra chi lavora nel settore industriale. A seguire, il settore delle costruzioni è quello che ha mietuto più vittime: la maggior parte dei decessi è avvenuta in seguito a cadute o all’utilizzo di macchinari.

Le storie di chi è rimasto vittima del proprio lavoro variano sensibilmente da un caso all’altro. C’è chi è stato travolto da un camion, chi è caduto da un ponteggio e ancora chi ha inalato vapori tossici fino a perdere il respiro. Dei trentaquattro decessi registrati da inizio anno, soltanto uno riguarda una donna. Si tratta della collaboratrice domestica di origine filippina Aizza Dungca, 34 anni. Era precipitata da una finestra a quindici metri da terra della casa nel centro di Milano dove lavorava come colf, senza un contratto regolare.

Sono più varie invece le fasce d’età delle persone coinvolte. La vittima più anziana è Roberto Richiedei, 76 anni, titolare della Biogas di Brescia, che il 4 settembre è morto dopo essere stato travolto da una violenta esplosione mentre svolgeva una manutenzione all’interno di un’altra azienda. Colpisce ancora di più la tragedia di Simone Valli, classe 2002, che lo scorso 9 agosto ha trovato la sua fine in un precipizio sulle Alpi Orobie, in Valtellina, durante una perlustrazione a 2.200 metri con un collega guardiacaccia. La maggior parte delle vittime è di origine italiana. Sono soltanto sei i lavoratori di provenienza estera. Tra loro c’è Baljit Singh, 36 anni, precipitato da otto metri mentre rimuoveva dell’amianto da una fonderia nel bergamasco. Ma c’è anche Guomin Zhou, cinese di 57 anni, colpito da un infarto mentre lavorava in una risaia a Olevano di Lomellina, in provincia di Pavia.

«A Brescia e a Milano la situazione di infortuni con esito mortale è più importante che altrove nella regione", commenta il Segretario regionale della Cisl, Pierluigi Rancati. "Dopo la terza ondata di Covid-19, con la riapertura degli impianti di produzione, anche gli infortuni sono aumentati, probabilmente anche per colpa della mancanza di controlli e di manutenzione degli impianti durante la chiusura". Nel singolo mese di luglio di quest’anno ci sono stati 7399 denunce di infortuni sul lavoro. Una crescita dell’8,7% rispetto allo stesso mese del 2020, quando sono state 6805. "É necessario fare formazione anti-infortunio e sensibilizzare chi di dovere sull’argomento – sottolinea Rancati –. Inoltre, per scongiurare altri incidenti, ci sarà bisogno di ricorrere a sanzioni per chi trasgredisce le regole e non applica alcun tipo di vigilanza".