Strage di Milano, Statunitense di 29 anni a processo ma potrebbe scegliere il patteggiamento

MILANO

Va a processo con rito immediato, ma nei prossimi giorni potrebbe anche scegliere la strada del patteggiamento, lo statunitense di 29 anni (nella foto) che il 10 maggio scorso ha aggredito una donna di 44 anni nella sua abitazione, in via Washington, tentando anche, secondo l’accusa riconosciuta nell’ordinanza cautelare, di abusare di lei. Per ora il giovane, con un passato da giocatore di basket e dal 2016 ricoverato varie volte in reparti di psichiatria negli Usa, resta in carcere per le imputazioni di tentata rapina, tentata violenza sessuale e lesioni contestate dal pm Paolo Filippini.

La Procura ha chiesto al gip l’immediato e nel giro di un paio di settimane la difesa del 29enne potrebbe avanzare istanza di patteggiamento, anche con l’obiettivo che il 29enne, poi, rientri negli Stati Uniti e possa curarsi.