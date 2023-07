Strage di bestiole all'Oasi Wwf di Pozzuolo Martesana: Libellule sparite

Decine di bestiole recuperate dal lago con i retini e tristemente depositate sulla riva: anatre, folaghe, persino una piccola lepre. La grandinata nel Melzese dell’altra notte non ha colpito duro solo auto, case, scuole ed edifici pubblici. C’è un pezzo di "natura recuperata" poco lontano dai paesi dove i chicchi grandi come palle da tennis hanno colpito duro. E ucciso almeno il 10, forse il 20% dell’avifauna selvatica, censita proprio nei mesi scorsi, prima delle nidificazioni.

All’Oasi Naturalistica Wwf della

Martesana si contano le vittime e si fa la conta dei danni. "Importanti - così Antonio Delle Monache del Wwf, uno dei referenti dell’area protetta nata e realizzata, ricordiamolo, sulle ceneri di una cava di prestito della Teem - . I volatili sono stati senza dubbio uccisi dalla grandine. E abbiamo ritrovato, e recuperato, solo quelli di dimensioni maggiori: anatre, folaghe, piccoli mammiferi, che sono stati restituiti dal lago. Non possiamo avere un dato sui pettirossi, le capinere, gli uccelli di piccoli dimensioni che sono nella boscaglia. Il danno potrebbe dunque essere anche maggiore".

La tempesta ha flagellato l’Oasi. Un’esperta di libellule che collabora con l’associazione ha svolto un sopralluogo e decretato: "Qui non ce n’è più nemmeno una". Non un effetto collaterale banale, l’effetto di un cataclisma ambientale sull’avifauna. Se ne parla troppo poco. "E’ in parte comprensibile - così Delle Monache - . I danni alle persone sicuramente, ma anche quelli agli edifici sono più visibili, hanno maggiore risalto. Tocca a noi però sottolineare gli effetti che queste catastrofi, legate ai cambiamenti climatici, hanno anche sulla fauna, e sulla natura in generale". All’Oasi raffiche e gradine hanno danneggiato anche attrezzature, posti di avvistamento e sentieri predisposti negli anni. Monica Autunno