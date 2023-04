Strade e scuole, obiettivo sicurezza

Nuova tranche di lavori pubblici, con un investimento complessivo di oltre 3 milioni e 600mila euro. Il finanziamento sarà utilizzato per intervenire principalmente su strade, scuole e parchi. "Un impegno economico importante – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Magnoni – che ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei nostri cittadini". L’assessore parla di sicurezza dei cittadini riferendosi agli investimenti necessari per rifare diversi asfalti e pavimentazioni. Come la sistemazione del porfido del centro storico, nelle vie Roma, Monti, Manzoni e Cavour. Proprio il centro, che aveva una pavimentazione ormai sconnessa e pericolosa in diversi punti, è stato interessato da un maxi intervento di riqualificazione, iniziato nelle scorse settimane, che riconsegnerà una via Cavour più bella, secondo il sindaco Stefano Martino Ventura, "e sicura. È il centro storico della nostra città – evidenzia il sindaco – e non era più possibile continuare con interventi tampone, per garantire la sicurezza dei passanti". L’intervento per il centro storico include non solo la nuova pavimentazione dell’area pedonale, ma anche la sostituzione di tutti i vecchi arredi. La nuova tranche di investimenti per i lavori pubblici riguarda anche le asfaltature dei marciapiedi e delle vie Verdi, Fermi, Caboto e viale Rimembranze (il valore complessivo dell’intervento è di 800mila euro). Sono, invece, 400mila euro i fondi per il rifacimento di viale Resistenza. "Per garantire la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi, stiamo procedendo anche con il rinnovamento delle coperture sulle scuole – spiega Magnoni – che è stato già portato a termine nella secondaria Buonarroti ed è in fase di ultimazione al plesso di via Curiel. Un intervento che riguarderà anche il centro civico Giorgella e la sede dei carabinieri – aggiunge l’assessore –. Sono in corso, per concludersi entro la fine di maggio, anche i lavori di potenziamento dell’illuminazione del Parco delle colline, che da troppo tempo era al buio". Sempre per garantire una maggiore sicurezza pubblica, secondo Magnoni, si sta anche lavorando per realizzare cinque attraversamenti pedonali illuminati, a ridosso delle fermate degli autobus, tre dei quali sono già stati completati. Questo consentirà maggiore sicurezza ai pedoni che attraversano la strada, rendendoli più visibili agli automobilisti.

Francesca Grillo