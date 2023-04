Strade di sangue Corsico piange Gianni Boga

Abitava a Corsico Gianni Wal- ter Boga, ma spesso si trovava a Gaggiano, dove è morto lunedì sera in seguito a un grave incidente che non gli ha lasciato scampo. L’impatto con l’auto che proveniva da via Europa è stato violentissimo: il 62enne è stato travolto dalla macchina ed è finito sull’asfalto dopo aver infranto il parabrezza. Le condizioni sono sembrate subito molto gravi e per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo che viaggiava in sella alla sua moto. Secondo una primissima ricostruzione, il centauro si stava per immettere sulla trafficata strada, in direzione di Corsico, forse di ritorno a casa dopo essere andato a trovare la mamma che abita a Gaggiano. Ancora non si sa se sia stata una manovra azzardata, un’immissione in carreggiata senza accorgersi della vettura che arrivava da sinistra. Per ora rimangono solo ipotesi: saranno le indagini svolte dalla polizia locale dell’Unione i Fontanili a chiarire ogni dettaglio del terribile incidente. Adesso, come atto dovuto, risulta indagato per omicidio stradale il guidatore dell’auto, ma si tratta della necessaria procedura per fare luce su tutte le circostanze. Il guidatore, sotto shock, si è fermato immediatamente e ha cercato di prestare soccorso al motociclista. L’intervento degli agenti è stato fondamentale per mettere in sicurezza l’area e consentire i soccorsi da parte del personale sanitario. La strada, molto trafficata intorno alle 18 quando è avvenuto l’incidente, è rimasta bloccata. La polizia locale ha poi effettuato tutti i rilievi e gli agenti mantengono riserbo sull’andamento e sullo sviluppo delle indagini. Francesca Grillo