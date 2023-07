Strada nuova e incognite "Anche casi di pentimento"

Abbandoni e pentimenti, perché la via nuova è comunque un incognita che non sempre porta dove si vorrebbe. Lo sta verificando, dal suo osservatorio, Massimiliano Bergomi, psicologo e amministratore delegato della Sevil srl, società bresciana di selezione, outplacement, formazione e consulenza sulle risorse umane. "Anche noi riscontriamo il permanere del fenomeno detto delle “grandi dimissioni“ anche se, per quella che è la nostra percezione, vediamo rallentamento rispetto ai 2021-2022. Stiamo riscontrando anche casi di pentimento, di persone che rimpiangono il vecchio posto di lavoro che hanno abbandonato". La mobilità è resa possibile, tra le altre cose, anche dalla grande ricerca di lavoratori da parte delle imprese, per vari motivi, ma in questa fase dell’anno chi si occupa di recruitment rileva un rallentamento degli incarichi di selezione del personale. "Probabilmente il mercato si sta muovendo con minore schizofrenia rispetto all’immediato post-Covid - rileva Bergomi -. Vero è che sullo sfondo restano le analisi dei costi-benefici dei lavoratori. Siamo, cioè, in una fase di post-pandemia in cui le persone analizzano la loro vita sotto vari punti di vista, non solo della retribuzione. Quando cercano alternative, valutano la possibilità di fare lo smart-working, attenzione al benessere lavorativo, equilibrio tra vita privata e lavoro". Quel che è certo è che il mercato del lavoro è in grande evoluzione, anche se "Vediamo aziende che impiegano tempi troppo lunghi a fare un’offerta di lavoro a candidati interessanti, o persone che non si presentano al colloquio di lavoro". F.P.