Milano, 24 febbraio 2019 - “Storming the Skies” è il titolo della mostra fotografica, realizzata e donata alla Forza Armata dal Comune di Vittorio Veneto, in collaborazione con l’ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito per le commemorazioni del centenario della Grande Guerra che sarà inaugurata martedì 26 febbraio alla Scuola militare Teuliè.

Presenti il comandante colonnello Daniele Pepe, l’assessore al centenario della Grande Guerra, Barbara De Nardi, una curatrice della mostra, Marta Covre. La mostra ha 91 scatti provenienti dal fondo “Luigi Marzocchi” del museo della battaglia di Vittorio Veneto e dall’ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e approfondisce aspetti particolari del conflitto sul fronte della penisola, come i combattimenti in alta montagna, passati alla storia col nome di “guerra bianca” e gli scontri che i belligeranti affrontarono fra le acque e i canneti della laguna veneta dopo i fatti di Caporetto. Due campi di battaglia assolutamente inusuali. Altre due tematiche trattate in questi scatti sono l’intervento inglese sul fronte italiano e l’utilizzo degli animali al fronte. La mostra sarà aperta al pubblico sino al 5 marzo dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, il venerdì dalle 9 alle 11 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 previa prenotazione al n. 3921555847