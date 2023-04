Storie di “Vite resistenti“ I partigiani di San Donato nel volume del Comune

Storie, foto e testimonianze di partigiani. E’ stato ripubblicato dal Comune col titolo "Vite resistenti" il fascicolo "Storie partigiane" che lo stesso Municipio aveva ideato nel 2002 per ricordare i sandonatesi che sposarono la causa dell’antifascismo e scelsero così di dare un contributo alla Liberazione. Ventotto i nomi riportati. Persone che, native di San Donato oppure approdate nella città dell’Eni in età adulta, decisero di sostenere la lotta alla dittatura e, pur in un periodo tra i più bui della storia italiana, sperarono in un futuro di diritti e democrazia. Di alcuni di loro sono riportate schede molto dettagliate, con biografia e immagini. Tra i personaggi citati, doveroso il richiamo al partigiano Enrico Mattei e anche a Carlo Squeri, classe 1923, padre dell’attuale sindaco Francesco Squeri e a sua volta primo cittadino di San Donato dal 1970 al 1975 e dal 1980 al 1984. Ma ci sono anche Franco Pedrazzini detto "Il Pedro", Dario Giagnorio, il cui nome di battaglia era "Camillo", Pietro Omini, Luigi Tavazzi e tanti altri. Trasporto clandestino di armi, azioni di sabotaggio delle linee tedesche, messaggi recapitati in codice: sono solo alcuni degli episodi raccontati nelle biografie di questi uomini coraggiosi, oggi scomparsi, dei quali si è ritenuto importante perpetrare la memoria. "A distanza di oltre vent’anni dalla sua pubblicazione – osserva il sindaco Francesco Squeri -, vogliamo riportare alla luce della memoria condivisa le imprese di quegli uomini che si opposero alla malvagità, mettendo a rischio la propria esistenza per offrire un futuro migliore a chi sarebbe arrivato dopo".

Il volumetto viene distribuito durante le celebrazioni del 25 Aprile, che a San Donato sono partite all’inizio del mese e proseguiranno fino ai primi di maggio, coinvolgendo anche il popolo delle scuole e varie associazioni. Quest’anno si è scelto di dedicare alla Liberazione un intero mese d’iniziative per dare alla ricorrenza la massima visibilità ed estensione temporale. Questi i prossimi appuntamenti: martedì alle 18, dopo i tradizionali appuntamenti della mattina con la deposizione di corone ai monumenti commemorativi in diversi punti della città, il piazzale del Comune ospiterà una festa con musica, teatro e poesie. Mercoledì alle 18, nella sala consiliare del Municipio, gli studenti del liceo Primo Levi si confronteranno su alcuni articoli della Costituzione.

Alessandra Zanardi