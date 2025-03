Storia dei diritti sulle panchine con le mimose

Mimose realizzate a uncinetto invitano a fermarsi sulle panchine di largo Murani. Fiori che ornano una mostra a cielo aperto, allestita per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna: tra una seduta e l’altra, il visitatore “viaggia“ per 80 anni ripercorrendo l’iter degli atti legislativi che dal 1945 hanno segnato tappe importanti verso l’emancipazione e la parità dei diritti tra donne e uomini. Un’installazione per un giorno, a cura di Auser Milano e Municipio 3.

"Le mimose create all’uncinetto – spiegano gli organizzatori – disposte sugli schienali di alcune panchine ci hanno guidato a ricordare i momenti più rilevanti del nostro cammino verso le libertà. Molte leggi sono state conquistate attraverso la pressione di grandi manifestazioni di donne: una partecipazione e un impegno che hanno spinto il Parlamento a trovare intese per dare risposte concrete sul piano normativo. Molto resta da fare: i diritti garantiti dalle leggi vanno costantemente difesi e, soprattutto, devono consolidarsi nella realtà economica e culturale del nostro Paese, dove la violenza di genere rimane a livelli intollerabili". E tutto questo "lo diciamo con fiori non recisi: per una vera uguaglianza delle donne in Italia sono ancora necessari la nostra attenzione e il nostro impegno".

Tra le leggi e i decreti riassunti sulle panchine, per citare un esempio, "la legge 19 maggio 1975, numero 151. Con la riforma del Diritto di famiglia è sancita l’uguaglianza dei coniugi e la responsabilità condivisa".

M.V.