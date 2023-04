Stop ambulanti abusivi Scattano le sanzioni

di Francesca Grillo

I controlli sono iniziati da alcune settimane e hanno visto in campo gli agenti della polizia locale di Corsico, guidati dal comandante Gianluca Sivieri, con personale in borghese e un equipaggio in uniforme. Gli accertamenti sono stati attivati anche in seguito a numerose segnalazioni da parte dei cittadini e dai commercianti che lamentavano situazioni di irregolarità all’interno dei mercati comunali. Gli agenti si sono presentati in via Di Vittorio e in piazza Petrarca, dove il sabato vengono allestite le bancarelle di frutta e verdura, casalinghi, abbigliamento, giardinaggio e accessori. Gli ufficiali e gli agenti hanno sorpreso tre venditori abusivi che avevano sistemato la propria bancarella tra gli spazi liberi dell’area mercato, vendendo generi alimentari senza autorizzazione e in totale assenza dei necessari requisiti di igiene.

Ai tre uomini sono state applicate sanzioni di oltre 5mila euro ciascuno e sono state sequestrate merci e attrezzature. La polizia locale ha effettuato controlli anche tra gli operatori autorizzati, accertando irregolarità relative all’occupazione di spazi superiori a quanto previsto. In pratica, occupavano, senza alcun permesso, aree non consentite per l’esposizione e la vendita della propria merce. Inoltre, sono state accertate violazioni anche sulla corretta esposizione dei prezzi. "L’obiettivo - evidenzia l’assessore alla polizia locale Stefano Salcuni (nella foto) - è garantire legalità e tutelare chi frequenta e compra ai mercati. Questi controlli sono fondamentali anche per verificare il rispetto della disciplina igienico sanitaria sulla vendita di prodotti alimentari".