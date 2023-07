Stop allo spaccio di droga "Il Parco delle Groane va restituito ai cittadini"

di Gabriele Bassani

BOLLATE

L’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, è intervenuto ieri mattina nella sede del Parco delle Groane a Solaro per formalizzare lo stanziamento di 220mila euro in tre anni a sostegno delle attività di pattugliamento straordinario delle polizie locali per il contrasto allo spaccio di droga. Il nuovo accordo coinvolge 13 Comuni che rientrano nei confini dell’ente parco. Due le macroaree in cui è suddiviso il progetto con i Comuni capofila Limbiate e Bollate, a cui si aggiungono poi anche i Comuni di Senago, Meda, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Cesate, Ceriano Laghetto, Cogliate, Seveso, Solaro. Al progetto partecipano anche la Provincia di Monza e Brianza e l’ente Parco delle Groane con le rispettive polizie locali, d’intesa con le Prefetture di Milano, Como e Monza Brianza. La Regione garantirà la copertura economica, 75mila euro da qui alla fine di quest’anno, il resto nel 2024 e 2025 al fine di coprire i costi del lavoro straordinario degli operatori che aderiranno, in forma volontaria, ai pattugliamenti speciali coordinati. "L’accordo Parco delle Groane - ha affermato l’assessore La Russa - che viene riproposto per il terzo anno consecutivo, nasce con l’obiettivo di incrementare la sicurezza di tutta l’area del Parco". "L’obiettivo - ha proseguito l’assessore regionale - è il contrasto allo spaccio di stupefacenti nel Parco, in mano a bande di pusher extracomunitari e alla conseguente presenza di tossicodipendenti che spesso si rendono protagonisti di episodi di violenza. Davanti a questi fenomeni criminali, è fondamentale tenere alta la guardia e lavorare per restituire il Parco a tutti i cittadini che hanno il diritto di poterlo frequentare in totale tranquillità". L’efficacia delle operazioni di controllo straordinario del Parco è stata testimoniata da alcuni dei comandanti che hanno coordinato il progetto, tra cui Fabio Tagliabue, comandante di Senago, che ha ricordato gli ottimi risultati ottenuti nelle edizioni precedenti del progetto e, soprattutto, la necessità di garantire continuità dei presidi e delle operazioni di bonifica nelle aree di maggiore presenza di spacciatori e consumatori, dove il fenomeno si ripresenta ogni volta che si "allenta la presa".