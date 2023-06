Stop ai treni: il calendario della fase finale

Sostituzione dei binari della linea 2, parte la “fase finale”, traguardo annunciato per l’autunno. Sarà un’estate di operazioni senza sosta, con qualche annunciato sacrificio: sarà stop al traffico dei convogli h 24 dall’8 al 14 luglio tra Gorgonzola e Gessate e dal 30 luglio al 3 settembre da Cascina Gobba a Cologno Nord. In entrambi i casi, precisa l’azienda, chiusura inevitabile a causa della conformazione delle strutture e alla presenza di binari di scambio (i cosiddetti deviatoi). Sempre dal 30 luglio al 3 settembre, a Vimodrone, i treni fermeranno sullo stesso binario. Le navette sostitutive serali, già operative da inizio cantiere, rimarranno in funzione dopo le 22 da Gobba a Gessate sino al 29 luglio. Una data di fine lavori non è ancora scritta: ma questa estate, si assicura, sarà la tranche conclusiva. I dettagli in una nota di Atm divulgata nei giorni scorsi: "Questi interventi sono la fase conclusiva dell’importante piano di rinnovo infrastrutturale che ha interessato le stazioni della Martesana e che rientra in un più ampio progetto portato avanti da Atm per ammodernare la linea verde, la più estesa ma anche tra le più datate della rete milanese. L’obiettivo è offrire un servizio sempre più efficiente con un miglioramento delle frequenze. Atm, in supporto alle amministrazioni comunali con cui è attiva una costruttiva collaborazione, ha programmato un piano d’informazione che prevede la distribuzione di leaflet ai passeggeri e ai residenti con il calendario dei lavori e le modifiche al servizio, assistenti alla clientela, segnaletica nelle stazioni interessate, annunci in metropolitana, a bordo dei treni e sul sito. Aggiornamenti in tempo reale arriveranno dal canale Twitter @atm_informa e dall’app Atm Milano.

M.A.