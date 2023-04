Stop ai fondi ad Atm e Autoguidovie "Gare per i bus elettrici già avviate Chiariremo ma non ci fermiamo"

di Giambattista Anastasioe Nicola Palma

Le procedure di gara sono già state avviate sia da Atm sia da Autoguidovie. Ma l’atto col quale entrambe le aziende del trasporto pubblico ed entrambe le gare sono state finanziate è stato appena annullato dal Tar. In gioco ci sono 22,9 milioni di euro, come non bastasse provenienti da quel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) intorno al quale in queste settimane si sono coagulati più allarmi. Risorse, quelle assegnate ad Atm e Autoguidovie, espressamente finalizzate all’acquisto di autobus elettrici. Che succede ora? A rispondere, anzi a voler rispondere, è l’“Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia“, che ha firmato l’atto censurato dal tribunale amministrativo. Prima, però, un passo indietro: a ricorrere al Tar sono state Star e Stav, due aziende che a loro volta svolgono il servizio di trasporto pubblico nelle province per le quali è competente l’Agenzia. L’una e l’altra hanno contestato la scelta della stessa Agenzia di ripartire quei 22,9 milioni di euro solo tra Atm (19,3 milioni) e Autoguidovie (3,6). Da qui i ricorsi.

"La sentenza – fa notare Luca Tosi, direttore dell’Agenzia di bacino – annulla il nostro provvedimento anche se non accoglie le ragioni di fondo delle due società ricorrenti. Lo stesso Tar, infatti, riconosce e afferma l’autonomia dell’Agenzia nel fissare i criteri in base ai quali decidere come ripartire i fondi, respingendo invece la tesi di un automatismo basato sulla quantità di servizio svolto dagli operatori. Contesta, però, all’Agenzia di non aver motivato a dovere le proprie scelte. E per questo annulla la determina". Fin qui è cronaca. Ora la via d’uscita dall’impasse. "Noi – spiega ancora Tosi – motiveremo in modo più esaustivo la nostra ripartizione e nel frattempo andiamo avanti perché non ravvisiamo nella sentenza del Tar un rischio sostanziale, dal momento che non mette in dubbio la potestà dell’Agenzia. L’atto non è inficiato, è da circostanziare meglio. Del resto, Atm e Autoguidovie hanno già avviato le procedure di gara".

Nel merito della questione, il direttore dell’Agenzia tiene a sottolineare tre aspetti. "Abbiamo scelto di assegnare le risorse solo ad Atm e Autoguidovie perché sono le due aziende di trasporto che hanno già presentato piani per l’elettrificazione della flotta: la prima ha un piano denominato “Full electric“, mentre la seconda ha un piano analogo relativo alla sola provincia di Pavia e riceverà i fondi solo per quanto previsto di fare in questa provincia anche se effettua servizio anche in altre. Tutte le altre aziende di trasporto non hanno ad oggi presentato alcun piano per l’elettrificazione delle flotte". Quindi il tema contrattuale: "Abbiamo scelto di non assegnare risorse a chi ha contratti di servizio in scadenza a dicembre del 2023 – come nel caso delle due ricorrenti – perché non avrebbero nemmeno la possibilità di avere e mettere in strada questi mezzi prima che il contratto scada". Infine il terzo ed ultimo punto. "L’Agenzia non intende lasciare indietro nessuno, come ovvio: da qui al 2033, attraverso il PNRR e il Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile arriveranno risorse per 600 milioni di euro. Si tratta di risorse certe che l’Agenzia ha già deciso di assegnare a chi è rimasto escluso da ripartizioni precedenti, sempre a patto che abbia piani e programmi per la sostenibilità".