Stop ai distributori sempre aperti Il Comune: in via sperimentale chiusi tra mezzanotte e le quattro

In via sperimentale sono stati chiusi, da mezzanotte alle 4 del mattino, i distributori automatici H24 di cibo e bevande del centro storico e non solo. L’ordinanza, in vigore dai giorni scorsi, si riferisce alle strutture collocate in piazza Gramsci, piazza Costa, via Cadorna, via Monte Santo e viale Romagna. L’intervento ha l’obiettivo di garantire maggiore tranquillità nelle ore notturne, soprattutto ai residenti. "Queste attività commerciali, presenti in diverse zone della città, per la loro caratteristica di essere sempre accessibili sono utili alla cittadinanza. Tuttavia, soprattutto nella bella stagione, diventano luogo di ritrovo notturno e, di conseguenza, risultano fonte di rumore – ha spiegato Riccardo Malavolta, assessore alla Sicurezza –. Inoltre, da parte dei cittadini abbiamo ricevuto diverse segnalazioni relative a problemi di ordine pubblico". Il giro di vite continuerà per tutto il mese: la soluzione è stata raggiunta dall’amministrazione comunale in accordo con gli stessi titolari dei distributori, a seguito di un incontro che si è svolto con la polizia locale e i rappresentanti dell’associazione di categoria CBcomm. "Non abbiamo imposto l’ordinanza, ma abbiamo scelto la via del dialogo e del confronto, convocando a un tavolo le attività commerciali e la CbComm a cui sono associati", ha sottolineato Malavolta. "Siamo giunti alla soluzione condivisa di sperimentare una chiusura nelle ore centrali della notte. Sono davvero soddisfatto della collaborazione dimostrata, della comprensione e del rispetto nei confronti delle diverse richieste dei cittadini", ha concluso il vicesindaco Giuseppe Berlino che ha la delega al Commercio.

Laura Lana